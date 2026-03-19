Escalofriante imagen deja el futbol de Brasil, jugador queda con el pie completamente roto (VIDEO)

Escalofriante imagen volvió a dejar el futbol de Brasil este jueves, pues el lateral del Gremio, Marlon, se rompió completamente el pie durante el segundo tiempo del partido ante el Vitória y en el video que circula por redes sociales se puede ver que su extremidad le quedó volteada a un lado.

El jugador brasileño iba saliendo de su área con el balón controlado, se quitó a dos rivales, pero más adelante terminó impactando fuertemente con Caique Goncalves; sin embargo, el momento en el que se le dobló el pie fue en su caída al césped, pues su pierna quedó atorada en su propio cuerpo y su peso terminó por doblar su extremidad.

En cuanto pudo estirarse en la cancha, los jugadores rivales que se encontraban cerca de él pidieron la entrada de las asistencias médicas de inmediato y todos los que se encontraban cerca del lugar de los hechos se llevaron las manos a la cabeza al ver esta escalofriante lesión; de igual forma, los médicos del equipo rival ingresaron para ayudar y pidieron la entrada de la camilla para poder retirarlo del campo.

Marlon sufre fractura de tobillo. ı Foto: Captura de Pantalla

El futbol de Brasil sigue dejando imágenes aterradoras

El 2026 no ha sido el año del futbol de Brasil, pues en los primeros tres meses se han vivido terribles lesiones y momentos de tensión en un partido; a esto se une la fractura de tobillo de Marlon, que se dio en el partido entre el Gremio y el Vitória.

Hace unas semanas, el Brasileirao dio de qué hablar por lo ocurrido en el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, pues en el segundo tiempo se armó una batalla campal por una entrada temeraria de Christian, mediocampista de Cruzeiro, sobre Everson, el portero del Atlético Mineiro, que respondió derribando a su rival con un placaje al mejor estilo del rugby y dejándole caer ambas rodillas sobre la cabeza.

Después de eso, los jugadores de ambas escuadras corrieron para defender a su compañero y comenzaron a llover golpes, empujones e insultos. Hulk, una estrella de Brasil, también estuvo involucrado en este problema y fue uno de los 23 expulsados que dejó este terrible suceso.

DCO