El futbol argentino está de luto, pues Abel Núñez falleció el 15 de noviembre luego de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza durante un partido, por el que incluso requirió someterse a una intervención quirúrgica.

El 13 de noviembre el Futbol Club Ezeiza realizó una publicación informando que Abel Núñez se encontraba “atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica”.

Enviaron un abrazo a sus familiares, e invitaron a la comunidad a sumarse en una cadena de oración para enviarle energía positiva y fuerza para que lograra recuperarse; sin embargo, esta historia tuvo un fatídico desenlace.

El 15 de noviembre el club en el que jugaba informó que Abel Núñez, el futbolista de las divisiones inferores del Futbol Club Ezeiza, perdió la vida a los 18 años de edad.

“Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida” escribió el club en redes sociales.

Enviaron su más sentido pésame y acompañamiento a los familiares, amigos, y seres queridos del futbolista, quienes están atravesando un momento difícil, y aseguraron que este siempre será parte de su familia.

¿Cómo fue el golpe que terminó con la vida de Abel Núñez?

En redes sociales circula un video de un incidente durante un partido de futbol en el que un futbolista recibe un golpe directo en la mandíbula mientras buscaba el balón, pues este chocó con la pierna de uno de los miembros del equipo contrario.

Esta jugada provocó que el jugador quedara tumbado en el pasto y se desvaneciera de inmediato, por lo que una multitud de personas se acercó rápidamente para auxiliarlo; y en comentarios se asegura que este es Abel Núñez.

Pese a los comentarios y publicaciones en los que señalan que este video muestra el golpe que recibió Abel Núñez, realmente este se trata de un encuentro entre el FK Vojvodina y el Crvena Zvezda; equipos de Serbia, ocurrido el 14 de mayo del 2026.

Los jugadores NO APRENDEN, con lo que pasó la semana pasada, la desgracia de perder a un jugador en un campo de fútbol, parece que no entienden que entradas así, no deben hacer. 🤬 pic.twitter.com/BvOQpYCi3A — 𝓛𝓲𝓭𝓲𝓾𝓼𝓴𝔂 𝓜𝓸𝓻𝓮𝓷𝓸🌺 (@lidiusky30) November 10, 2026

De acuerdo con medios argentinos, Abel Núñez se hirió de gravedad durante un partido de Quinta División del torneo Juveniles C, el cual se disputó en el complejo La Sonia, ubicado en José C. Paz.

Se señala que un jugador del Club Social, Cultural y Deportivo Muñiz despejó el balón, haciendo que el balón golpeara directamente a Núñez en la cabeza, quien se encontraba a una corta distancia de la jugada, provocando que se cayera de inmediato.

El futbolista argentino fue trasladado de inmediato a un hospital, y pese a que incluso fue intervenido quirúrgicamente por la gravedad de la lesión, este lamentablemente perdió la vida.

Por medio de sus redes sociales, el Muñiz lamentó la muerte del Núñez: “Con profundo dolor y una tristeza inmensa, de parte de todo Muñiz queremos enviar nuestro más sentido pésame a toda la Familia de Abel, a sus amigos, y toda la institución del FC Ezeiza”.

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