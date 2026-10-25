Andrea Kimi Antonelli gana el GP de Estados Unidos y se acerca al título de F1; Checo Pérez termina en 19

Andrea Kimi Antonelli se llevó la victoria en el Circuito de las Américas.

Andrea Kimi Antonelli firmó su novena victoria de la temporada en el Circuito de las Américas después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos con un ritmo dominante en el trazado de inicio a fin. El piloto italiano abre aún más su posibilidad de ser campeón de la Fórmula 1.

La carrera en el Circuito de las Américas arrancó con una gran largada por parte de Andrea Kimi Antonelli que logró mantener el liderato de la carrera a pesar de los ataques por parte de Max Verstappen y los dos Ferraris.

KIMI ANTONELLI WINS THE UNITED STATES GRAND PRIX! 🏆✨



It's a dominant drive from the Drivers' Championship leader 💪 #F1 #USGP pic.twitter.com/wmf8wWVa0J — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

El único momento en el que Andrea Kimi Antonelli estuvo fuera del primer puesto ocurrió cuando entró a los pits para cambiar sus neumáticos, pero la estrategia de Mercedes fue tan buena este fin de semana en Austin que el italiano no tardó más de 10 vueltas en recuperar la punta de la parrilla.

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Los dos volantes de Red Bull Racing mostraron el excelente ritmo que han conseguido en la recta final de la temporada. Max Verstappen e Isaac Hadjar se mantuvieron entre los primeros puestos durante las 56 vueltas del GP de Estados Unidos. Al final solo el neerlandés logró estar dentro del podio.

Andrea Kimi Antonelli necesitaba que George Russell terminará en la novena posición o peor y que Lewis Hamilton no cruzara la meta dentro del top 4 de la parrilla. Ninguno de los resultados se cumplió, el volante de Ferrari fue cuarto y su coequipero culminó en el octavo lugar de la competencia.

The Top 10 with 16 laps remaining... 👇



1. Antonelli

2. Norris

3. Verstappen

4. Leclerc

5. Hadjar

6. Hamilton

7. Piastri

8. Russell

9. Lawson

10. Gasly#F1 #USGP | LAP 40/56 pic.twitter.com/V6xksPTQb6 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Checo Pérez volvió a terminar una carrera en la temporada y en el Gran Premio de Estados Unidos terminó en la posición 21, pero Cadillac sigue en busca de sumar puntos en la campaña y solo quedan cinco fechas para llegar cerrar el serial.

Andrea Kimi Antonelli se acerca aún más al título de la máxima categoría del automovilismo y con el ritmo que ha demostrado en Austin, lo más seguro es que se consagre monarca del Gran Circo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al final de la carrera la pelea ya no era por el primer puesto, sino por el segundo lugar de la competencia entre Charles Leclerc, Max Verstappen y Lando Norris, pero fue el monegasco el que se quedó con la medalla de plata en Austin.

Son pocos los pilotos que pueden hacerle frente a Kimi Antonelli en busca del título y con ello el italiano se convertirá en el volante más joven en levantar el cetro, superando a Sebastian Vettel que lo hizo en 2010 con 23 años y 134 días.

DCO