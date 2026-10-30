¿Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo en la pelea del Canelo vs Mbilli? Saúl Álvarez acaba con los rumores

El 'Canelo' Álvarez habló de las asistencias de Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo a su pelea contra Christian Mbilli.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó que Julián Quiñones asistirá a su pelea de este sábado contra Christian Mbilli en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, además de que dejó entrever que posiblemente el goleador Cristiano Ronaldo también acudiría a la función México vs El Mundo.

Cuestionado acerca de si el veterano delantero portugués está invitado a su combate, el pugilista tapatío respondió que no sabía si lo invitó su padrino. “Vamos a ver si sí. Es sorpresa”, dijo el jalisciense.

¡CR7 TODAVÍA ESTÁ EN DUDA!🥊👀



Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó que Julián Quiñones asistirá a su pelea en Arabia Saudita. Sin embargo, la presencia de Cristiano Ronaldo aún no está asegurada. 🇲🇽🇸🇦



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“Quiñones viene”, afirmó el ‘Canelo’ Álvarez cuando le preguntaron si el goleador mexicano de Al-Qadsiah acudirá a apoyarlo a su pleito contra el invicto francés Christian Mbilli, en la que será su primera pelea de 2026.

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¿Por qué irán Quiñones y Cristiano a la pelea del Canelo?

Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo tienen la facilidad de acudir a la ANB Arena de Riad para ver la pelea del ‘Canelo’ Álvarez ante Christian Mbilli debido a que la misma es en Arabia Saudita, país en el que ambos juegan desde hace algunos años.

La ventaja tanto para el mexicano como para el lusitano es que sus respectivos clubes (Al-Qadsiah y Al-Nassr) tuvieron actividad el jueves, por lo que vuelven a las canchas hasta la próxima semana.

Julián Quiñones fue campeón de goleo de la pasada campaña de la Saudi Pro League, en la que este verano cumplió dos años de haber llegado tras su exitoso paso por la Liga MX.

Canelo Álvarez y Julián Quiñones se reencuentran

El ‘Canelo’ Álvarez y Julián Quiñones se reencuentran cuatro meses después de que el boxeador tapatío le entregó un premio al delantero el día de la inauguración del Mundial 2026.

Álvarez Barragán fue el encargado de otorgarle el galardón de Jugador del Partido a la Pantera luego de su destacada actuación y gol contra Sudáfrica en el juego que marcó el comienzo de la justa celebrada en Norteamérica.

Fue el primero de cuatro goles que Julián Quiñones marcó con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, en la que terminó como el máximo romperredes del Tricolor y empató a Luis Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández como los jugadores nacionales con más anotaciones en el magno evento de la FIFA.

EVG