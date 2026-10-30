Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: ¿Qué significado tienen los tatuajes del boxeador mexicano?

Saúl Canelo Álvarez se sube este al ring este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, ante el campeón del mundo de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, Christian Mbilli, y uno de los atractivos de cada combate del peleador tapatío son los tatuajes que tiene.

Con el paso de los años el Canelo Álvarez se ha llenado de tinta, pues tiene tatuajes en el cuello, espalda, en su hombro izquierdo y en el antebrazo izquierdo. Por el momento la parte del torso (pecho y abdomen) y su brazo están completamente libres de tinta.

El tatuaje de la espalda del Canelo Álvarez roba miradas

Si algo caracteriza al pugilista mexicano son sus tatuajes y uno de los que más llama la atención entre la gente es el que tiene en la parte de atrás del cuello. La figura de un águila es lo que aparece en la nuca oriundo de Guadalajara, Jalisco.

El tatuaje de la espalda es otro de los más llamativos por su mensaje: “El destino no es una cuestión de suerte, es una cuestión de elección. La vida es dura, pero nunca hay que rendirse. Hay que seguir luchando y siempre hay que creer en uno mismo para alcanzar tus sueños”.

El Canelo Álvarez tiene muchos pequeños tatuajes en el brazo izquierdo. Se puede apreciar que tienen en la parte del bícep y trícep a dos de sus hijos. En el antebrazo tiene una rosa, lo que parece ser el rostro de su pareja, Fernanda Gómez, y más elementos que por el tamaño no se aprecian de la mejor manera.

Canelo busca nocaut

Saúl Álvarez se enfrenta al franco-camerunés Christian M’billi por el campeonato mundial de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo este 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en donde el Canelo buscará cortar una racha de cinco años sin nocaut y de festejar sus 21 años en el deporte con un nuevo título.

En 2021 el peleador nacido en Guadalajara subió tres veces al ensogado y terminó todos sus compromisos antes del límite. Su último KO fue el 6 de noviembre de 2021, cuando dejó tendido en la lona a Caleb Plant en el onceavo asalto para ganar el título mundial indiscutido de las 168 libras. Pero desde momento el Canelo suma ya ocho presentaciones llegando a las tarjetas de los jueces.

Esta racha sin nocaut es la más larga que el Canelo tiene en su carrera. El único antecedente es en 2008, cuando peleó ocho veces, ganando todas, pero encadenó cuatro victorias por Desición Unánime del 6 de junio al 24 de octubre. Desde entonces no sumaba más de tres reyerta al hilo sin finalizar a un contrincante.

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