Hugo Sánchez recibe inmenso homenaje de Pumas por los 50 años de su debut en las canchas (VIDEO)

Hugo Sánchez recibió un homenaje de Pumas por los 50 años de su debut como futbolista.

Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia, recibió un emotivo homenaje de Pumas este sábado por los 50 años que se cumplen de su debut como jugador profesional, previo al juego contra Tigres en el Estadio Olímpico Universitario.

Momentos antes del arranque del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, el Niño de Oro fue el principal protagonista mientras sonaba el Himno de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hugo Sánchez saludó a los integrantes del primer equipo de Pumas y recibió un puma con arte huichol en reconocimiento y homenaje a los 50 años que se cumplen de su debut en las canchas, el cual fue con los auriazules el 23 de octubre de 1976.

La Rebel también se rinde ante Hugo Sánchez

La Rebel, la principal barra de Pumas, también le hizo un homenaje a Hugo Sánchez con motivo del medio siglo que se cumple de su primer partido como futbolista profesional.

El grupo de animación del equipo felino colgó en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario un tifo que decía “Hugo Sánchez” en azul y oro.

Hugo Sánchez debutó profesionalmente el 23 de octubre de 1976 con Pumas en un duelo precisamente contra Tigres, cotejo en el que ingresó de cambio con apenas 18 años de edad. Sin embargo, dicho cotejo tuvo como sede el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León.

¿Cuántos títulos ganó Hugo Sánchez con Pumas?

Hugo Sánchez consiguió cuatro títulos, dos de liga y dos internacionales, durante los cinco años que formó parte de la plantilla de Pumas (1976-1981).

El legendario exgoleador fue campeón de la Liga MX con los universitarios en las Temporadas 1976-1977 y 1980-1981. También formó parte de los planteles auriazules que se coronaron en la Copa de Campeones de la Concacaf de 1980 y en la Copa Interamericana de 1981.

EVG