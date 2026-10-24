Pumas deja escapar triunfo ante Tigres y sigue fuera de zona de Liguilla; resumen y goles

Pumas empató 1-1 contra Tigres en Ciudad Universitaria en el cierre de la actividad sabatina de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, resultado con el que sigue fuera de puestos de Liguilla, en un duelo que ganaba.

Momentos antes del silbatazo inicial, el equipo capitalino le rindió un emotivo homenaje a Hugo Sánchez, con motivo de los 50 años que se cumplieron del debut del exgoleador como futbolista.

¡Con sello de equipo! 🐾



La ‘Pantera’ Morales culmina una gran jugada colectiva con una definición certera y adelanta a @PumasMX ante Tigres. 😎#J14 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/XEtxcUBSCD — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 25, 2026

Pumas se pone al frente, pero no conserva ventaja

El paraguayo Robert Morales inauguró la pizarra al minuto 56, al cerrar la pinza en el área tras un servicio raso de Pablo Bennevendo para poner al frente a los auriazules.

Tigres intentó responder pronto y al 60′ Mauro Lainez probó fortuna con un disparo de zurda fuera del área, mismo que fue rechazado.

¡Le pusieron toque... Y Brunetta, el sello final! 🔥



El argentino culminó una gran jugada colectiva para firmar el empate de @TigresOficial

ante Pumas. 😎#J14 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/EGTStxQ7hp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 25, 2026

Víctor Manuel Vucetich movió sus piezas en busca del empate ante Pumas y al minuto 70 sacó a César Araujo y Jesús Garza para darles ingreso a Emiliano Gómez y Guillermo Martínez.

Los cambios del Rey Midas funcionaron, pues los de la UANL consiguieron el empate al minuto 75, cuando Juan Brunetta abatió a Keylor Navas en el área tras un pase del ‘Memote’ Martínez.

Siguientes juegos de Pumas y Tigres en la Liga MX

Los Pumas tienen su próximo compromiso en el Apertura 2026 el próximo viernes 30 de octubre, cuando visiten al Puebla en el comienzo de la Jornada 15 de la Liga MX.

Por su parte, los Tigres juegan un día más tarde, pues el sábado 31 les toca ir a la cancha del Estadio Hidalgo para medir fuerzas ante el Pachuca.

EVG