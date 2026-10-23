¡DE MAL A PEOR! Pumas sufre la suspensión de tres partidos de un elemento importante del club

Los Pumas no la pasan bien en la recta final del Apertura 2026 y después de perder a manos de Santos en la Comarca Lagunera, el equipo capitalino recibió la noticia sobre la suspensión de tres partidos de un involucrado en la trifulca que se suscitó al final del encuentro en el Estadio TSM.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol publicó las sanciones y tarjetas que se mostraron en la Jornada 13 del Apertura 2026. Además de la expulsión de Nathan Silva, la provocación por parte de Juninho a la afición lagunera cuando salió de cambio, fue lo que generó la pelea entre ambos clubes y en la que el árbitro central mostró una tarjeta roja a un elemento del equipo auriazul.

¿Quién es Rodrigo Esteban Barrios, quien recibió tres partidos de suspensión?

La Comisión Disciplinaria de la FMF reveló que Pumas tendrá la baja de Rodrigo Esteban Barrios, preparador físico del conjunto universitario. La página oficial dice que la causa fue conducta violenta por lo que fue expulsado.

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Durante la trifulca que se dio entre los dos clubes por la provocación de Juninho a la afición rival, el primero que saltó del banquillo de los Pumas fue Rodrigo Esteban Barrios, quien en los videos se ve que comienza a empujar y hacerse de palabras con los jugadores y cuerpo técnico de los laguneros.

Con esta suspensión, el elemento de los Pumas se perderá dos partidos importantes para los auriazules. Rodrigo Esteban Barrios no estará presente ante Tigres, Puebla y América, así que tendrá que ver los tres compromisos desde el palco.

Rodrigo Esteban Barrios recibió tres partidos de suspensión. ı Foto: Captura de Pantalla

Nathan Silva fue expulsado, pero Pumas logra recuperarlo tras apelación

Los Pumas jugaron el partido ante Santos con un hombre menos desde los primeros cinco minutos del compromiso por la expulsión de Nathan Silva en las primeras jugadas del juego.

Afortunadamente para los universitarios, la apelación que hicieron ante la FMF para que le retirarán la roja a Nathan Silva fue aceptada y podrá estar disponible para Esteban Solari para el compromiso ante Tigres.

Los auriazules reciben a los regiomontanos este sábado 24 de octubre en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Compromiso en el que Hugo Sánchez tendrá un reconocimiento por sus 50 años de trayectoria.

DCO