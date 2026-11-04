Fenerbahce remonta, obtiene su primer triunfo en Champions y le quita el invicto al Liverpool

En un intenso partido, el Fenerbahce remontó en casa y venció 3-2 al Liverpool en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, resultado que le quita al equipo inglés su invito en el inicio de la competencia y le da al turco su primer triunfo.

Los canarios amarillos, como se le conoce al cuadro turco, no habían ganado en sus primeros cotejos dentro de la Liga de Campeones. Tenían dos empates y una derrota antes de medirse al cuadro de Anfield. Con el triunfo el Fenerbahce llega a cinco unidades y se coloca en la parte media de la tabla.

🚨🇪🇺 | GOAL: VEDAT MURIQI SEALS THE COMEBACK FOR FENERBAHCE! WOW!



Fenerbahce 3-2 Liverpool. pic.twitter.com/K7V2okN53t — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 4, 2026

Bu sadece gol değil, bu takımın yeniden ayağa kalkışı, tribünün yeniden alev alışı.

HAYAT ÖPÜCÜĞÜMÜZ ..#FBvLIV pic.twitter.com/EVMDwOPTCG — 𝕰𝖘𝖗𝖆յգօԴ (@canaryve_) November 4, 2026

Con gol de Trey Nyoni, de 19 años, el Liverpool se puso en ventaja en el duelo a los 25 minutos. Cuatro minutos después el Fenerbahce descontó vía Mason Greenwood para cerrar la primera parte 1-1.

Lo mejor vendría en el descuento. Alexander Isak le regresó el control en el marcador a los británicos, pero seis minutos llegaron dos anotaciones que le dieron tres puntos de oro al Fenerbahce; al 73′ marcó Archie Brown y al 79′ Vedat Muriqi.

Los Reds no pudieron mantener el paso firme en el arranque de la Liga de Campeones de Europa. Con este derrota se cayó su etiqueta de invicto y dejaron ir la oportunidad de mantenerse cerca del PSG, líder de la competencia.

El París Saint-Germain, actual bicampeón, es puntero con 12 puntos tras cuatro aplastantes victorias consecutivas. El equipo de Luis Enrique tiene 20 goles a favor y solamente cinco en contra. De haber ganado, el los ingleses habrían sido segundos y no quintos.

En la Champions League el Liverpool había encontrado su mejor versión, pues no conocían la derrota y dejaron actuaciones consistentes, caso contrario al que vive en la Premier League, en donde es noveno lugar tras cinco fechas jugadas.

Al mando del Andoni Iraola el equipo seis veces campeón de Europa tiene marca de cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas en el certamen local.

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