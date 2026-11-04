Cartelera completa del CMLL del 6 de noviembre: ¿Dónde comprar los boletos y cómo ver EN VIVO la función?

Bandido regresa a la Arena México y se reencuentra con Soberano Jr. Después de las celebraciones del Día de Muertos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la emoción continúa este viernes 6 de noviembre, con una vibrante función de principio a fin.
En la lucha estelar, Bandido tendrá como aliados de lujo a los espectaculares Neón y Titán, quien también hace su regreso después de una gira en Japón. Ellos se enfrentarán a la peligrosa combinación de Soberano Jr., Averno y Bárbaro Cavernario.
Bandido y Soberano Jr. volverán a verse las caras en un cuadrilátero, tras el vibrante mano a mano que tuvieron en el 93 Aniversario del CMLL, donde el “Lujo de la Lucha Libre” se llevó la victoria.
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La rivalidad entre Los Depredadores y Las Fieras del Ring, tendrá un capítulo más cuando Volador Jr. y Vegas Depredador se enfrentarán a Black Tiger y Rugido. Otro de los combates intensos de la noche será la batalla de los poblanos Xelhua y Guerrero Maya Jr., ante el Galeón Fantasma: Zandokan Jr. y El Difunto.
En la tercera batalla de la función, Rey Pegasus y Yutani se medirán en un match relámpago con límite de 10 minutos, viviéndose esta modalidad con intensidad por lograr la victoria.
Además, el Hijo del Pantera, Infinito y Pantera Jr. unirán fuerzas para medirse a Feroz, Infarto y Cerebro Negro Jr., en la segunda contienda de la noche. Mientras que las hostilidades arrancarán con Alexius y Péndulo ante Poseidón y Makará.
Cartelera completa Viernes Espectacular CMLL
- Lucha Estelar: Bandido, Titán y Neón vs Soberano Jr., Averno y Bárbaro Caevrnario
- Lucha Semifinal en relevos – Los Depredadores vs Las Fieras del Ring: Volador Jr. y Vegas Depredador vs Black Tiger y Rugido
- Evento especial en relevos: Xelhua y Guerrero Maya Jr. vs Zandokan Jr. y El Difunto
- Tercera lucha en Mathc Relámpago – México vs Japón: Rey Pegasus vs Yutani
- Segunda lucha en relevos australianos: Hijo del Pantera, Infinito y Pantera Jr. vs Feroz, Infarto y Cerebro Negro Jr.
- Primera lucha: Alexius y Péndulo vs Poseidón y Makara
¿Dónde comprar los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL?
Los boletos para esta magna función se pueden adquirir directamente en las taquillas de la Arena México, o por el sistema de Ticketmaster.
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