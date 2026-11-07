Liga MX: Estos son los equipos clasificados AL MOMENTO a la Liguilla del Apertura 2026

Dos clubes más se sumaron a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

A falta de una jornada para que termine la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, América, Chivas, Cruz Azul, Toluca y Atlas son los cinco clubes con su boleto asegurado a la Liguilla por el título del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos se unieron este sábado a la lista de clubes con boleto a la denominada Fiesta Grande del balompié nacional, esto luego de su triunfo de 4-0 sobre el Monterrey.

Pese a que este sábado perdió 4-1 como local ante el Pachuca, el Atlas también tiene su lugar en la Liguilla del Apertura 2026, pues solamente lo puede superar Santos, que marcha en el sexto puesto.

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Clubes clasificados a la Liguilla del Apertura 2026

Cruz Azul (31 puntos)

América (29 puntos)

Chivas (29 puntos)

Toluca (27 puntos)

Atlas (27 puntos)

¿Cuántos boletos quedan para la Liguilla del Apertura 2026?

Solamente faltan por conocerse tres clasificados más a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Siete clubes pelean por esos puestos.

Santos, Pachuca, Xolos, León, Monterrey, Pumas y Querétaro son los equipos que disputan esos últimos sitios a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

¿Cuándo empieza la Liguilla del Apertura 2026?

La Liguilla del Apertura 2026 está programada para ponerse en marcha el próximo 25 de noviembre, cuando se realicen los primeros partidos de ida de cuartos de final.

Las semifinales de la Liga MX están pactadas para desarrollarse entre el 2 y 6 de diciembre.

Los partidos de la final del Apertura 2026 serán el 10 y 13 de diciembre. Sin embargo, si el Toluca es uno de los finalistas, la serie por el título se realizaría el 24 y 27 de diciembre, esto debido a que los Diablos Rojos participarán en la Copa Intercontinental.

EVG