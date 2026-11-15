¿América podría recibir un castigo por la batalla campal en Nueva York? ¿habría sanciones en Liga MX?

Jugadores del América y Red Bull durante la trifulca en el estadio.

El partido entre el América y el New York Red Bull terminó con una terrible batalla campal y una feria de tarjetas rojas para los involucrados. Al final el compromiso terminó a favor de la escuadra de la MLS por marcador de 1-0, pero la afición está pendiente por si existe alguna sanción para los jugadores azulcremas que vieron el cartón de expulsión.

De parte del América Emilio Lara, Ramón Juárez y Dagoberto Espinoza fueron los jugadores que vieron la tarjeta roja tras la pelea de barrio que se dio en la cancha del Sports Illustrated Stadium. Pero tras los incidentes algunos se preguntan si estos futbolistas podrían perderse el juego ante Tigres o alguno de la Liguilla por una posible suspensión.

Esto dice el reglamento sobre las suspensiones en partidos amistosos

América sufrió tres expulsiones en el compromiso ante el New York Red Bull y sobre este tema hay una regla clara en el Reglamento de Sanciones de la FMF. El artículo 10 dice que las suspensiones deben cumplirse en la misma competencia donde el jugador fue expulsado.

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“Las suspensiones impuestas a Jugadores, Cuerpo Técnico y Árbitros, deberán cumplirse en partidos de la misma competencia, en consecuencia, de ninguna forma se computarán suspensiones impuestas en partidos de diferentes competencias oficiales y partidos amistosos, salvo en los casos graves que así considere la Comisión Disciplinaria, teniendo la facultad de determinar la competencia en que se deberán cumplir las sanciones impuestas a los infractores”, se lee en el reglamento.

“Por regla general, se tomarán como casos graves los que importen una sanción de 4 o más partidos de suspensión, pudiendo la Comisión Disciplinaria evaluar otros casos y decidir sobre la gravedad de estos”, este es el párrafo que puede preocupar al América.

Red Bull New York 🇺🇸 1:0 🇲🇽 Club America - friendly game played at the Sports Illustrated Stadium. Extraordinary scenes in the last 5 minutes when an ice hockey style fight broke out. Both sides finished the ⚽️ with 8 men. #RBNY @ClubAmerica @NewYorkRedBulls pic.twitter.com/beIgEnj1TD — An English Groundhopper in East Flanders (@AnFlanders) November 15, 2026

¿América podría preocuparse por la batalla campal en Nueva York?

Los futbolistas que podrían ser investigados por las tarjetas rojas son Dagoberto Espinoza, Emilio Lara y Ramón Juárez, aunque aún no hay información oficial sobre alguna investigación.

Aunque parece que todo quedará en el partido amistoso y no existirá alguna sanción en contra de los jugadores involucrados, ya que 24 horas después de lo ocurrido no hay un informe oficial sobre alguna posible sanción.

DCO