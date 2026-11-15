Monterrey derrota a Pachuca en el Gigante de Acero y se instalan en las semifinales del Apertura 2026

Monterrey sufrió durante el encuentro de vuelta de los cuartos de final, pero al final terminó imponiéndose en su casa para llevarse el boleto a las semifinales del certamen local. Las Rayadas mantienen su paso firme en la temporada y solo tienen una derrota en 16 compromisos disputados.

El marcador lo abrió Paola García al minuto 10 de juego cuando la jugadora de las Tuzas quedó sola dentro del área para rematar de cabeza. Paola Manrique intentó mandar el balón por encima de su marco, pero el testarazo era potente y la de gajos terminó tocando las redes rivales.

La noche se le vino a las locales al minuto 20 de tiempo corrido, cuando Aline Gomes recibió un balón a profundidad en terreno rival y se fue sola contra el marco de las Rayadas. La mediocampista definió al segundo poste para darle la vuelta al tablero global y darle el pase momentáneo a su equipo.

Las Reinas del Viento se llevaron la ventaja al medio tiempo, pero en la parte complementaria comenzaron a desinflarse y entregando el partido a la escuadra local. A dos minutos de arrancar la parte complementaria apareció Valeria del Campo para poner el primer a favor del Monterrey y con ello igualar el global.

Al minuto 69 de juego llegó el segundo tanto de las Rayadas. Lucía García habilitó dentro del área a Diana García, quien tuvo el tiempo para acomodarse y definir con un disparo pegado al poste de la cabaña del Pachuca. Con este gol Pachuca tenía que meter otro tanto si quería avanzar.

La anotación que terminó con las esperanzas de las Tuzas ocurrió al minuto 81 de juego. Alexandra Godínez le pegó desde fuera del área y colocó su disparo al ángulo derecho de la cabaña que defendía Esthefanny Barreras, que poco pudo hacer para evitar la caída de su marco.

Las Rayadas ya esperan a su rival para las semifinales y solo queda un compromiso por disputarse, el América contra Toluca, en el que las Águilas tienen ventaja de 3-0 en el tablero global. Chivas y Pumas son los otros dos equipos que disputarán la antesala de la gran final.

DCO