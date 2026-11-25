Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, en un partido en la Liga de Arabia Saudita

Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, podría dejar el balompié de Arabia Saudita y jugar finalmente en Europa, pues un poderoso equipo buscaría su fichaje en enero. De acuerdo con información de medios internacionales, el PSG tiene la mira puesta en La Pantera.

Según diversos rumores, el PSG, bicampeón de la Champions League, está interesado en Julián Quiñones y buscarían un potencial fichaje en el siguiente mercado de transferencias, que es en enero, esto debido a la serie de bajas que el equipo francés tiene en la ofensiva.

Con las lesiones de gravedad de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, el París Saint-Germain necesita reforzar su delantera y según medios internacionales Quiñones es una opción real, pues goza un gran presente goleador en Arabia Saudita, además de dejar una buena impresión al anotar cuatro goles en la Copa del Mundo 2026, en donde fue de los mejores jugadores de la Selección Mexicana.

El PSG busca un reemplazo para Kvaratskhelia y Doué por lo menos una campaña, mientras el crack georgiano y el francés regresar a la actividad. Al momento son reportes, pero cada vez toma más fuerza este rumor, en especial por el contexto de necesidad del cuadro francés y porque el cuadro que dirige Luis Enrique tiene el poder económico para fichar al ariete mexicano.

Julián Quiñones juega en el Al Qadsiah de Arabia Saudita y el PSG puede entablar negociaciones con el club árabe. No es la primera vez que se liga a La Pantera con Europa, pues tras el Mundial de Norteamérica se mencionó interés del Chelsea, pero todo quedó en rumores.

Julián Quiñones y su racha goleadora en Europa

Julián Quiñones está teniendo un gran año con el Al-Qadsiah y la Selección Mexicana. El ariete de 29 años igualó el récord de goles que ostentaba Hugo Sánchez desde 1989 cuando marcó 43 tantos en el año natural.

Julián Quiñones, con su doblete en la Champions League Elite, igualó el número de goles con cuatro dianas en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, convirtiéndose en uno de los máximos romperredes del Tricolor en Mundiales.

Al delantero mexicano le quedan seis partidos en el año para superar la marca de Hugo Sánchez y podría quedarse con el primer puesto durante varios años, ya que el exjugador del Real Madrid lo presumió durante casi cuatro décadas.

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