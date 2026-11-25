Pachuca y Chivas se miden en cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX

El superlíder de la Liga MX, Chivas, entra en acción en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 visitando este jueves al Pachuca, equipo que cerró la fase regular de gran manera y que puede representar al caballo negro de la competencia.

Este enfrentamiento tiene su primer episodio en el Estadio Hidalgo, en donde los Tuzos buscarán dar la primera campanada y respaldar su cierre de certamen con cuatro triunfos al hilo, pero enfrente tiene al puntero del campeonato.

El Club Deportivo Guadalajara se puso líder en solitario del Apertura 2026 con 33 puntos e hiló cinco juegos sin derrota, con cuatro victorias y un empate.

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¿Dónde ver el Pachuca vs Chivas, cuartos de final de ida de la Liga MX?

El partido entre Pachuca y Chivas, correspondiente a los cuartos de final de ida del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de FOX.

Día:Jueves 26 de noviembre

Hora: 19:00

Transmisión: FOX

Chivas, el mejor visitante del Apertura 2026

🇦🇹 “Creo que tener ese pasado Rojiblanco es lo que nos va a dar ese extra y poder conseguir lo que queremos. Nada como estar en Chivas.” – Diego Campillo en conferencia de prensa 🎙️



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Antes de iniciar los cuartos de final de la Liga MX las Chivas parecen tener todo en sus manos, ya que terminaron la fase regular del Torneo Apertura 2026 como el único equipo que no perdió fuera de casa. En sus ocho juegos de visita el Rebaño logró tres triunfos y cinco empates, para sumar 14 puntos.

Este es un gran aliciente de cara a su visita a Hidalgo para medirse al Pachuca y esperando con mayor fuerza el cotejo en su casa, el Estadio AKRON, pues el Guadalajara fue el equipo que más puntos consiguió en casa durante la fase regular, con 19 unidades. El mejor local de la liga.

Siguiendo con temas estadísticos, el Club Deportivo Guadalajara fue la mejor defensa del certamen, permitiendo 15 goles en 17 jornadas y siete ocasiones el Tala Rangel dejó su arco en ceros. En el tema ofensivo, el cuadro rojiblanco acertó 27 dianas.

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