El futuro para Santiago Gimenez es incierto y podríamos estar viendo los últimos momentos del delantero mexicano en Europa, pues se adelantó que el Porto planea cortar su préstamo y el club que es dueño de su carta, el AC Milan, no lo quiere en la plantilla.

De acuerdo con Calcio Mercato, el Porto de Portugal analiza la posibilidad de cortar anticipadamente el préstamo, que originalmente tiene duración hasta junio de 2027. Su bajo rendimiento no tiene satisfecha a la directiva de los Dragones Azules.

En caso que el Porto sí decida terminar su relación contractual con Santi Gimenez, el delantero mexicano regresaría al Milan, que es dueño de su carta, pero la información señala que el cuadro italiano tampoco quiere tener al Bebote en su escuadra, por lo que debería buscar nuevo destino.

Con este panorama, si el Porto y el Milan no lo quieren, Gimenez deberá buscar acomodo en otro equipo, que se dice puede ser en Europa, pues se informa que la agente del futbolista, Rafaela Pimenta, se reunirá en los siguientes días con el equipo portugués para determinar el futuro del jugador.

¿Cómo llego Santi Gimenez al Porto?

Santiago Gimenez no entró en planes del AC Milan, gigante italiano que necesita urgentemente un ‘9′ que entregue goles, pero lamentablemente ese no fue el mexicano, quien la campaña anterior tuvo el penoso récord de cero anotaciones en la Serie A.

Ante esto, el Milan le dio salida en manera de préstamo por un año con opción de compra al Porto y la cláusula se haría obligatoria si, de acuerdo con Calcio Mercato, el mexicano cumple requisitos como; clasificar a la Champions League, cumplir con cierta cantidad de goles, partidos jugados y más. El equipo portugués tiene una cláusula por 18 millones de dólares.

El Porto tomó a Santi Gimenez por la lesión de Samu, pero el jugador ya está recuperado, por lo que el ariete ex del Cruz Azul está relegado a la banca e incluso es el tercer delantero, detrás de André Silva.

aar