Gran Premio de México 2027: Conoce fechas de preventa de la carrera de F1

La cuenta regresiva para el Gran Premio de México 2027 de la Fórmula 1 ya inició. Hace unos días Kimi Antonelli se coronó campeón de la categoría en el Autódromo Hermanos Rodríguez y los fans ya pueden asegurar su lugar en la próxima edición, que se celebrará del 29 al 31 de octubre de 2027 y que tendrá la incorporación de la Fórmula 2 por primera vez en la historia de la carrera.

Para ello, la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte se realizarán únicamente a través del portal de Ticketmaster, los próximos 9 y 10 de noviembre desde las 10 am. Los clientes de tarjetas de crédito Banamex y Banorte gozarán de 6 o 12 meses sin intereses para la adquisición de boletos, mientras que los que cuenten con tarjeta de débito podrán hacer el pago en una sola exhibición.

Precios de los boletos para el Gran Premio de México de F1 2027 ı Foto: Especial

Además, para la Preventa Banamex, estarán disponibles en exclusiva los boletos de Cool Room Banamex, así como los Speed Lounge Banamex. Mientras que la Venta General se llevará a cabo el 11 de noviembre, a partir de las 10 am.

En esta, todos los aficionados encontrarán una amplia oferta de boletos, así como los nuevos boletos de grada 8 y 9 + Speed Lounge Rosa. Asimismo, la Grada 7 ofrecerá más lugares conservando su precio.

Por otra parte, los aficionados que adquirieron el beneficio de Derecho de Primera Opción (DPO) durante la venta de boletos del México GP 2026 tendrán la oportunidad exclusiva de conservar sus mismos asientos de 2026 para la edición de 2027. La ventana de compra será los días 5 y 6 de noviembre a partir de las 9 a.m.

Precios de los boletos para el Gran Premio de México de F1 2027 ı Foto: Especial

Precios de los boletos para el Gran Premio de México de F1 2027 ı Foto: Especial

Recibirán un correo con el acceso al MexicoGP Account Manager, donde deberán ingresar en el menú “Invoice”, seleccionar sus boletos y realizar el pago. Este es el único periodo para asegurar sus mismos lugares; en caso de no hacerlo en estas fechas, los boletos se liberarán para la venta al público general.

Con el fin de promover una venta más justa y dinámica, se ha asegurado la disponibilidad de boletos en cada etapa de venta y se ha establecido un límite máximo de ocho entradas por transacción. En ese sentido, debido a la alta demanda registrada en los últimos años, se recomienda a los aficionados que deseen adquirir boletos para la próxima edición planificar su compra con anticipación y mantener la paciencia durante el proceso y la fila virtual.

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