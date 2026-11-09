Fondistas mexicanos cierran actuación en los Juegos Olímpicos de Dakar 2026 en top siete

Con demostración de resistencia y temple ante el intenso sol de Dakar, los fondistas Kenya Cuahutle y Mauricio de Jesús Camacho firmaron una notable participación al posicionarse en el séptimo lugar de la prueba de los tres mil y dos mil metros con obstáculos, respectivamente, en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

En una extenuante competencia sobre la pista del Complexe Iba Mar Diop, Cuahutle detuvo el reloj en un tiempo de 10:22.21 minutos, marca con la que logró consolidarse entre las siete mejores corredoras de la categoría juvenil a nivel internacional.

Mauricio de Jesús Camacho en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 ı Foto: Especial

De acuerdo a información del Comité Olímpico Mexicano, durante su desempeño en el óvalo, la originaria de Tlaxcala mantuvo un ritmo sólido frente a la exigencia del clima y la alta competitividad impuesta por las representantes del continente africano impusieron sus condiciones para estar en el podio.

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La keniata Faith Rono (9:15.47), la etíope Yordanos Tsigab (9:15.71) y la ugandés Keren Chelimo (9:32.41) subieron el podio con oro, plata y bronce, en ese orden.

Por su parte, Mauricio de Jesús Camacho registró en los dos mil metros con obstáculos un tiempo 5:50.80 minutos, reduciendo en más de 14 segundos su marca de presentación que fue de 6:05.14.

Fondistas mexicanos cierran actuación en los Juegos Olímpicos de Dakar ı Foto: Especial

El fondista tricolor mantuvo un paso firme frente a la exigencia técnica de los pasos de fosa y barreras, respondiendo al ritmo impuesto por la élite internacional de la categoría.

De nueva cuenta África impuso sus condiciones para acaparar el podio. Junedin Abdo de Etiopia fue oro, Kiplagat Kipkech de Kenia fue plata y Michael Kibet de Uganda fue bronce.

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