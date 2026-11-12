Commanders vence a los Giants a domicilio y consiguen su tercera victoria de la temporada

Stefon Diggs antes de llegar a la zona de anotación para sentenciar el juego.

El MetLife Stadium recibió el compromiso entre los Giants y los Commanders, el cual inauguró la Semana 10 de la National Football League (NFL). La liga entra en su recta final y algunos equipos van perfilándose como los favoritos para pelear por un lugar en la postemporada. El equipo de Washington se llevó la victoria por marcador de 24-21.

El primer cuarto del juego fue muy parejo y parecía que las dos instituciones se estaban conociendo, ya que los Giants fallaron un gol de campo y Commanders nunca pudo acercarse a zona roja para intentar una patada para ponerse arriba en el tablero.

JAYDEN TO DIGGS FOR THE LEAD.



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El equipo de Nueva York confió en sus mejores receptores y la fuerza de Cameron Skattebo, quien movió las cadenas en varias ocasiones para mantener a la ofensiva de los locales dentro del emparrillado. Los primeros puntos del juego llegaron en el segundo cuarto gracias a la buena patada de Drew Stevens para conseguir.

Minutos después, los Gigantes tuvieron su mejor ofensiva del partido y consiguieron su primera anotación del juego gracias a la carrera de una yarda de Cameron Skattebo.

El encuentro se puso bueno cunado Ben Sinnott atrapó el ovoide dentro de la zona prometida y puso en ventaja a los Commanders antes de irse al descanso, aunque en la segunda mitad, dos intercepciones a Jayden Daniels sepultaron las oportunidades de Washington de ganar el compromiso.

Cameron Skattebo tuvo una de sus mejores noches. El corredor de Nueva York volvió a hacerse presente en la zona de anotación para volver a darle la vuelta al marcador, aunque los Commanders pusieron contra las cuerdas a los Giants con los seis puntos que logró Antonio Williams a seis minutos de terminar el tercer cuarto.

Gigantes logró interceptar en dos ocasiones el ovoide en el último episodio para terminar con las esperanzas de Washington en el partido y cuando menos lo esperaban, Isaiah Likely recibió un pase de McCarthy y corrió 66 yardas para marcar y poner el 17-21 en el tablero.

Sin embargo, Jayden Daniels volvió a estar en los controles y gracias a una interferencia de pase lograron ponerse en territorio rival. El mariscal de campo de Washington encontró en el centro a Stefon Diggs y el receptor de 32 años se quitó dos tacleadas para llegar al touchdown.

Rasul Douglas fue el encargado de terminar con el partido después de interceptar un pase largo que mando J.J. McCarthy para que entrara Jayden Daniels al campo para poner la rodilla sobre el suelo.

DCO