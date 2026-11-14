Jamaica lanza fuerte advertencia para el jugador más talentoso de México; “si es bueno sobrevivirá”

Antes del partido de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección de Jamaica lanzó una advertencia para el juegos más talentoso de México, pues dejaron ver que será un juego intenso en Kingston, llegando al punto de decir que si es bueno sobrevivirá.

El entrenador de Jamaica, Rudolph Speid, habló en conferencia de prensa sobre lo que espera del partido y en especial sobre Gilberto Mora, la joya de la Selección Mexicana que se espera pueda ser el elemento diferente del Tricolor.

Últimos detalles, máxima entrega y una sola ilusión: ¡defender nuestros colores y dejarlo todo en la cancha! 🔥#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/dcU5JXO5aE — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 14, 2026

“Sí, sabemos acerca de él. Es muy bueno. Pero al final del día, cuanto más presiones a un jugador menos sabes sus habilidades, así que si si es realmente bueno, sobrevivirá, si no, lo presionaremos aún más”, dijo ante los medios de comunicación Rudolph Speid, técnico de Jamaica.

Además, el delantero Ricky Jade Jones, estrella de los Reggae Boyz, indicó que hay respeto por la Selección Mexicana, pero dentro del campo son once contra once y que saldrán a hacer las cosas para poder vencer a los pupilos de Rafael Márquez.

“Respetamos, por supuesto, pero en el campo, todos somos 11 jugadores contra 11, por lo que no se favorece a ninguno de sus jugadores más que a los demás, así que simplemente entramos en el juego sabiendo lo que podemos hacer y cómo podemos detenerlos”, afirmó el delantero.

¿Oigan, Is This Love, Incondicionales? 🫶💚



Con mucho flow arribamos a la tierra del reggae. 🎶🇯🇲



Ya en Jamaica listos para dar nuestro máximo esfuerzo. 💪🇲🇽#SomosMéxico. pic.twitter.com/m8kWqhES6H — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 13, 2026

México regresa a Kingston

La Selección Mexicana visita Kingston para enfrentarse a la local Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero el cuadro jamaiquino llega con la pesada losa de no vencer al Tricolor en su casa desde hace 18 años.

La última vez que Jamaica venció en Kingston a México fue en 2008, en un partido oficial de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2010 y que curiosamente es el último antecedente de un partido entre ambas selecciones en esta ciudad.

El 11 de octubre de 2008, como parte de la tercera jornada de la tercera ronda de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2010, la Selección de Jamaica recibió a México en Kingston, partido en donde los locales sorprendieron al Tricolor con una disparo de Ricardo Fuller, quien anotó el único tanto del juego.

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