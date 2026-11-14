Brasil sufre y pierde ante Japón pese a doblete de Vinicius Jr; Ancelotti y Raphinha son expulsados

Dos goles espectaculares de Vinicius Jr. no fueron suficientes para evitar que Brasil perdiera el sábado 3-2 ante Japón en un fogoso amistoso internacional en Singapur que terminó con tarjetas rojas para el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, y para el delantero Raphinha.

Brasil eliminó a Japón en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial Norteamérica 2026 en junio, y los nipones parecían decididos a vengarse al adelantarse rápidamente con una ventaja temprana de dos goles.

Estes foram os gols do amistoso entre Japão e Brasil!

Com dois lindos gols de Vini Jr., a Seleção buscou o empate depois de começar perdendo por 2 a 0. Mas os donos da casa marcara nos acréscimos e saíram com a vitória. pic.twitter.com/HXcW7W5hTZ — ge (@geglobo) November 14, 2026

Takefusa Kubo abrió el marcador a los 15 minutos, al arrancar desde la línea de medio campo para vencer a Pedro Morisco con un disparo rasante. Cuatro minutos después, Keito Nakamura, del Lyon, amplió la ventaja al controlar un centro de Shuto Nakano antes de definir a la red.

Vinicius Jr. recortó la diferencia poco después de la media hora con un golazo. La estrella del Real Madrid recibió un pase de Bruno Guimaraes fuera del área y sacó un remate imparable a la escuadra.

El delantero volvió a marcar con 15 minutos por jugar, al enganchar hacia adentro desde la izquierda y sacar un disparo de larga distancia que pegó en la parte interna del poste derecho antes de cruzar la línea tras rebotar en el poste izquierdo.

🇯🇵 INSÓLITO: AL MINUTO 90 JAPÓN LO GANA ANTE BRASIL



Tatsuhiro Sakamoto aprovechó el error en salida 👀



Japón 3-2 Brasil | Amistoso



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Pero Tatsuhiro Sakamoto le dio el triunfo a Japón en el primer minuto del tiempo añadido, cuando el jugador del Coventry aprovechó un balón suelto y anotó a corta distancia.

Las protestas brasileñas por lo que consideraron una falta en la jugada previa derivaron en tarjetas rojas para Ancelotti y para la estrella del Barcelona Raphinha, quien observaba desde la banda tras haber sido sustituido. Fue la segunda victoria de Japón sobre Brasil en 13 meses y la primera en suelo extranjero.

Raphinha, después del partido, se tomó el tiempo para pedir una disculpa a los aficionados de la Selección de Brasil. El ariete reconoció que le resulta difícil controlar su temperamento muchas ocasiones.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme por mi comportamiento, por la expulsión, pero a veces me resulta difícil controlarme después de tantos errores del árbitro durante el partido”, comentó el atacante a Grupo Globo tras la derrota ante Japón.

El capitán y goleador del Futbol Club Barcelona dijo que trató de dialogar con el árbitro del partido, pero no estaba abierto al diálogo. “Intenté hablar con él varias veces y en ninguna sentí que estuviera dispuesto a escucharme. Cometió errores en muchos momentos del partido”, indicó.

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