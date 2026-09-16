Barcelona humilla al Racing de Santander 7-2 con hat-trick de Raphinha incluido

Raphinha celebra uno de sus goles en el Camp Nou.

Raphinha anotó un triplete y el Barcelona consiguió otra gran victoria este miércoles, al golear 7-2 al Racing Santander para sumar su sexto triunfo en seis partidos de LaLiga.

Gabriel Jesus y Lamine Yamal también marcaron para el Barcelona, que ha anotado al menos cinco goles en cinco de sus siete partidos en todas las competiciones esta temporada.

Con su triplete, Raphinha elevó su cuenta a nueve goles en seis partidos, la mejor marca de la liga. El delantero brasileño ha marcado en todos los encuentros de esta temporada salvo en uno.

🚨🇪🇸 JOAO CANCELO OPENS THE SCORING FOR BARCELONA! WHAT A FANTASTIC GOAL! 🤯🤯



Barcelona 1-0 Racing Santander.pic.twitter.com/gZVu5l3cp8 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 16, 2026

🚨🇪🇸 JOAO CANCELO MAKES IT THREE FOR BARCELONA! WHAT A FANTASTIC GOAL AGAIN! 🤯🤯🤯🤯



Barcelona 3-1 Racing Santander.pic.twitter.com/vqQ9BaBn5S — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 16, 2026

🚨🇪🇸 RAPHINHA HAS MADE IT FOUR! BARCELONA ARE COOKING!



Barcelona 4-1 Racing Santander.pic.twitter.com/S5gEsfpAXW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 16, 2026

“Estoy cómodo marcando goles”, manifestó Raphinha. “Los jugadores tienen hambre, siempre quieren más. Tenemos la mentalidad que, siempre que podamos, tener que generar más ocasiones y se nota en el campo. Somos muy compañeros unos con otros”.

João Cancelo también anotó para el Barcelona, que además se vio favorecido por un autogol de Asier Villalibre, del Racing. Maguette Gueye y Yassir Zabiri marcaron para el visitante.

Sólo en una ocasión esta campaña, el Barcelona ha anotado cuatro o menos goles, en la victoria 2-0 contra el Athletic Bilbao. A Lamine Yamal le anularon un gol por fuera de juego, falló un penal y estrelló un balón en el poste antes de que finalmente marcara en el tramo final para el Barcelona.

🚨🇪🇸 GABRIEL JESUS HAS MADE IT SIX FOR BARCELONA! WHAT A FINISH!



Barcelona 6-2 Racing Santander.pic.twitter.com/DGoYWgBNyO — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 16, 2026

🚨🇪🇸 LAMINE YAMAL HAS MADE IT SEVEN! THIS BARCELONA TEAM IS INSANE!



Barcelona 7-2 Racing Santander.pic.twitter.com/5Cnxo8KvpY — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 16, 2026

El campeón de La Liga también aplastó al Elche, Rayo Vallecano y Valencia en el torneo doméstico, y al Feyenoord en la Liga de Campeones.

El equipo de Hansi Flick ha superado a sus rivales 33-7 en siete partidos en todas las competiciones. El Barcelona tiene una ventaja de tres puntos en España sobre el Real Madrid, que el martes pasado superó al Elche.

El portero del Barcelona, Joan García, fue sustituido por Wojciech Szczesny al descanso debido a una aparente lesión. Un error de Szczesny derivó en un gol del Racing después de que el guardameta intentara controlar el balón dentro del área y se lo robaran frente a la portería.

DCO