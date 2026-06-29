Brasil derrota de último minuto a Japón para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026

La esperanza es lo último que muere. Brasil con un gol de último minuto de Gabriel Martinelli consiguió clasificarse a los octavos de final tras ganarle 2-1 a Japón en la cancha del Estadio Houston, tras remontar el tablero ante los nipones.

El primer tiempo Brasil no encontraba la forma de hacerle daño a la cabaña japonesa, ya que el conjunto asiático estaba muy bien ordenado en zona defensiva y fueron pocas las oportunidades que terminaron en peligro sobre el marco de Zion Suzuki.

¡Japón toma la ventaja!



Sano intercepta el pase de Danilo, conduce el balón y anota gol para los de la isla. pic.twitter.com/INRxzXoSbV — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Kaishu Sano fue el encargado de abrir el marcador en una jugada individual que no pudo detener la Canarinha. El mediocampista del Mainz 05 recuperó el balón en su propio campo tras un mal pase de Danilo y condujo hasta el área brasileña; cuando estaba en los linderos del área, sacó un disparo raso y colocado para sorprender a Carlo Ancelotti al 29′ de juego.

Los Samuráis Azules se fueron con la ventaja al medio tiempo y con 45 minutos por delante para poder clasificarse a la siguiente fase. Carlo Ancelotti le dio dinamismo a su equipo con el cambio de Endrick, quien entró por Lucas Paquetá.

El empate llegó al 56′ gracias a un gran servicio de Gabriel Magalhaes, quien sirvió a Casemiro para que el mediocampista se levantara en el área y con un remate de cabeza moviera las redes de Suzuki para el 1-1 parcial en el encuentro.

¡GOOOOL DE BRASIL! ¡CASEMIRO Y SU EXPERIENCIA! 🇧🇷



¡Cabezazo para poner el 1-1! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/mDfSGb2cYy — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

¡GOOOOL DE BRASIL! ¡ AL JOGO BONITO! ⚽¡MARTINELLI!



¡Brasil está ganando en el agregado! ¡Están dejando fuera a Japón! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/JpIykwOLX1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Vinícius Jr., la estrella de Brasil, casi anota el mejor gol del Mundial 2026, pero Zion Suzuki evitó el tanto del delantero del Real Madrid. El ariete inició su jugada desde el medio campo haciendo un túnel; llegando al área, se quitó a dos defensas con un recorte, pero al momento del remate, el arquero japonés logró desviar la de gajos para que se estrellara en el poste.

La Canarinha lo siguió intentando en los minutos restantes y Japón retrasó sus líneas en busca de mandar el partido al alargue; sin embargo, la magia de los brasileños se impuso en el campo y se llevaron la victoria en el tiempo de compensación.

Bruno Guimaraes estaba en la frontal del área y, en lugar de disparar a puerta, decidió cederle la pelota a Gabriel Martinelli. El jugador del Arsenal recibió la número 5 y en el segundo toque mandó a guardar la esférica para darle el pase a los octavos de final a la Verdeamarela.

El conjunto sudamericano ya se instala en la siguiente ronda y ya espera al ganador de la llave entre Costa de Marfil y Noruega para disputar el pase a los cuartos de final.

DCO