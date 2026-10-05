Rosario despide a Lionel Messi con un homenaje nunca antes visto en la historia (VIDEO)

La ciudad de Rosario, lugar de nacimiento de Lionel Messi, prepara un homenaje especial para acompañar al capitán argentino en lo que será su último partido con la selección nacional. A pocas horas del encuentro frente a Benín, las calles del municipio santafesino amanecieron con una imagen que rápidamente captó la atención de aficionados y visitantes.

Sobre uno de los monumentos más representativos de la ciudad fue colocada una camiseta de dimensiones monumentales, con una longitud aproximada de 30 metros. La pieza fue desplegada como símbolo de reconocimiento a la trayectoria del futbolista y como una forma de acompañar el cierre de una etapa histórica para el futbol argentino.

🇦🇷 | AHORA — Comienzan los homenajes a Lionel Messi antes de su último partido con Argentina.



Rosario amaneció con una camiseta gigante del ‘10’ y la palabra “GRACIAS” frente al Monumento Nacional a la Bandera. pic.twitter.com/8fNtJnhOuP — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 5, 2026

El homenaje fue impulsado por Adidas, marca que mantiene una relación comercial con Leo Messi desde hace varios años. La empresa decidió utilizar una de las prendas más representativas del jugador para rendir tributo a su legado con la Albiceleste, especialmente ante la expectativa generada por su posible despedida internacional.

Un mensaje dedicado al capitán argentino

En el dorsal de la camiseta aparece la tradicional número 10, aunque esta vez acompañada por una palabra cargada de significado: “Gracias”. El mensaje resume el sentimiento de millones de hinchas que han seguido la carrera del rosarino desde sus primeros pasos hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

La instalación también representa el vínculo permanente entre Lionel Messi y su ciudad natal. Aunque buena parte de su carrera se desarrolló fuera de Argentina, Rosario ha mantenido una conexión especial con el delantero, quien suele ser recordado allí no solo por sus títulos, sino también por la historia que comenzó en las canchas de barrio y en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys.

¡Comienza la despedida de Messi con un impresionante jersey gigante en Rosario! 🤩 🇦🇷



A un día del último partido de Lionel con la camiseta de Argentina, en su ciudad natal le rindieron homenaje con este jersey y un "Gracias" en el dorsal. 🥹 pic.twitter.com/8fWlgOnUCm — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 5, 2026

Messi se incorporó durante el fin de semana a la concentración dirigida por Lionel Scaloni, de cara al compromiso programado para este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Desde su llegada al combinado nacional, el jugador ha recibido muestras constantes de afecto por parte de sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico y seguidores.

La expectativa crece antes del partido

El posible último encuentro de Lionel Messi con la selección ha provocado una enorme expectativa en Argentina. El duelo ante Benín será observado por el significado emocional que tiene para una generación que vio al atacante conquistar la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo.

Durante los últimos días, los homenajes y mensajes de agradecimiento se han multiplicado en distintos puntos del país. La figura del capitán ha trascendido los resultados y se ha convertido en un símbolo de perseverancia, talento y liderazgo, especialmente después de los momentos difíciles que atravesó con la selección.

EVG