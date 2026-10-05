México vs Chile: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el último juego del Tricolor en la Fecha FIFA

México enfrenta a Chile en busca de su primer triunfo en la era Márquez.

La Selección Mexicana enfrenta este martes 6 de octubre a Chile en su cuarto y último partido de la Fecha FIFA, duelo en el que también Rafa Márquez aspira a obtener su primer triunfo como director técnico del Tricolor, que en esta gira por Estados Unidos registra dos empates y una derrota.

La goleada de 3-0 sufrida a manos de Estados Unidos el fin de semana le mete más presión a México para el amistoso contra La Roja, al que además llega con cuatro bajas, las de Gilberto Mora, Hirving Lozano y Luis Romo por lesión, aunada a la de Mateo Chávez por suspensión.

Las imágenes de nuestro viaje a L.A. 📍



Vamos con el enfoque puesto en nuestro siguiente partido contra Chile. 👊 pic.twitter.com/lWRCelczrX — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 5, 2026

Los otros resultados de la Selección Mexicana en la primera Fecha FIFA tras el Mundial 2026 fueron los empates 1-1 contra Colombia y Perú. Chile, por su parte, tampoco conoce la victoria en estos encuentros, luego de que fue derrotado por Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4).

¿En qué canal pasan EN VIVO el México vs Chile?

El partido amistoso entre las selecciones de México y Chile se jugará este martes 6 de octubre, en el Los Angeles Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Azteca 7, Canal 5, Claro Sports y Prime Video.

Fecha : Martes 6 de octubre

Hora : 20:30

Estadio : Los Angeles Memorial Coliseum

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y Prime Video

Posibles alineaciones de México y Chile

MÉXICO : Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano.

CHILE: Lawrence Vigouroux, Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo, Felipe Loyola, Víctor Felipe Méndez, Nils Reichmuth, Lucas Cepeda, Darío Osorio y Ben Brereton Díaz.

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Nos vemos este 6 de octubre para México 🆚 Chile en el @lacoliseum.



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Rafa Márquez, con marca perfecta como jugador ante Chile

Rafa Márquez salió victorioso en los cuatro partidos que tuvo contra Chile durante su etapa como futbolista de la Selección Mexicana.

El ‘Káiser de Michoacán’ jugó tres encuentros oficiales contra La Roja, todos en Copa América, dos en la edición de Paraguay 1999 con triunfos de 1-0 y 2-1 en fase de grupos y duelo por el tercer lugar, de manera respectiva.

El otro triunfo oficial de Rafa Márquez contra Chile fue en los cuartos de final de la edición de Colombia 2001, con marcador de 2-0. A esas victorias se sumó el 1-0 conseguido en un amistoso celebrado en septiembre de 2011 en España.

El exdefensa del Barcelona espera que esa buena racha se mantenga ahora desde el banquillo, pues de ser así conseguiría su primera victoria al frente de la Selección Mexicana.

EVG