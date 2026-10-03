¡Oficial! Selección Mexicana anuncia importante baja para amistosos ante Estados Unidos y Chile

La Selección Mexicana reveló una baja poco tiempo antes del amistoso ante Estados Unidos.

La Selección Mexicana reveló la baja de Hirving Lozano a pocas horas del amistoso contra Estados Unidos, partido de preparación a celebrarse este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Tampoco estará disponible para el cotejo del próximo martes frente a Chile.

En un comunicado, el Tricolor dio a conocer que el ‘Chucky’ no está disponible para el duelo contra el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, el tercero en el proceso de Rafa Márquez como seleccionador.

La Selección Nacional de México informa. 🗒️ pic.twitter.com/M0afeWWVwR — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 3, 2026

“El jugador Hirving Lozano sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos. Se le realizó una resonancia magnética, la cual confirmó una lesión miotendinosa del biceps femoral izquierdo”, se lee en el comunicado de la Selección Mexicana.

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Chucky Lozano deja concentración de México

La Selección Mexicana informó que a causa de esta situación, Hirving Lozano dejará la concentración de la Selección Mexicana.

“El futbolista dejará la concentración para continuar el proceso de recuperación en su Club”, se lee también en el comunicado del Tricolor.

Hirving Lozano fue titular en el empate 1-1 contra Colombia, el primer partido de México bajo la dirección técnica de Rafa Márquez.

El ‘Chucky’ disputó 64 minutos en el cotejo de preparación contra el equipo cafetero, el cual tuvo como sede el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Hirving Lozano observó desde el banquillo de suplentes el empate 1-1 contra Perú. El canterano del Pachuca continuará su proceso de recuperación con el LA Galaxy.

Por esta razón, el dos veces mundialista con la Selección Mexicana tampoco estará disponible para el amistoso contra Chile, a celebrarse el próximo martes 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.

EVG