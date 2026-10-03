El viral VIDEO del inesperado reencuentro entre Christian Martinoli y Miguel Herrera

Uno de los reencuentros más esperados por los aficionados al futbol es el de Christian Martinoli con Miguel Herrera, el cual hizo posible la cuenta del Atlante con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Los Potros de Hierro subieron a sus redes sociales un video en el que pusieron a su actual director técnico junto al narrador y cronista de TV Azteca, para lo cual se subieron a la tendencia de “Hotel Lobby”.

Podrán haber hecho mil versiones, pero ninguna como esta 😎 El crossover que todos querían ver 🔥



Esta aura solo te la da ser Azulgrana y los #ViernesBotaneros de @AztecaDeportes.#LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Xl2joz0RMF — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) October 3, 2026

El clip retomó el formato de color naranja de fondo en el que aparecen dos personajes frente a un micrófono, en este caso Christian Martinoli y Miguel Herrera, siguiendo una tendencia que se ha utilizado para recrear encuentros que difícilmente ocurrirían en la vida real.

¿Por qué se distanciaron Miguel Herrera y Christian Martinoli?

La enemistad entre Christian Martinoli y Miguel Herrera tuvo su punto álgido en 2015, después de que México se proclamó campeón de la Copa Oro de aquel año.

El narrador de TV Azteca tuvo un desencuentro con el ‘Piojo’ en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, el cual derivó de las constantes críticas del cronistas hacia el desempeño del Tricolor, las cuales iban acompañadas de comentarios contra la familia del exfutbolista.

Christian Martinoli y Miguel Herrera coincidieron en el área de documentación y en los filtros de seguridad del aeropuerto, donde una de las hijas del ‘Piojo’ empujó al narrador, al tiempo que el actual estratega del Atlante le dio un golpe en el cuello al periodista.

Aquel episodio le costó a Miguel Herrera el puesto de director técnico de la Selección Mexicana, el cual había asumido a finales de 2013, previo al repechaje contra Nueva Zelanda rumbo al Mundial de Brasil 2014.

La insólita convivencia entre Herrera y Martinoli

Miguel Herrera y Christian Martinoli habían tenido un encuentro a finales de la década de 1990 en “El Club”, un programa de TV Azteca de aquella época.

En aquella ocasión, el narrador condujo la emisión y uno de los invitados fue precisamente el ‘Piojo’, quien participó en dinámicas y retos en parques de diversiones.

Aquel encuentro entre Christian Martinoli y Miguel Herrera fluyó en un tono amistoso. El ‘Piojo’ era jugador activo de Toros Neza, club en el cual estuvo de 1995 a 1999.

EVG