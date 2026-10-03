¿André-Pierre Gignac podría estar cerca de Boca Juniors, este es el mensaje que ilusiona a la afición?

André-Pierre Gignac asistió a La Bombonera para ver el partido entre Boca Juniors y Unión Santa Fe, pero el exjugador de Tigres fue entrevistado en el palco y dejó en claro que era un sueño para él asistir al estadio de los xeneizes, además de afirmar que aún no tiene definido que sigue en su carrera.

“La verdad increíble, un sueño hecho realidad, hace mucho que quería venir a ver un partido. Con la carrera larga que tuve, todavía no se que hacer, estoy pensándolo bien, pero la verdad sí quería ver un partido acá (en La Bombonera) y esto es increíble, nunca lo había vivido y la verdad estoy muy contento y muy feliz de estar acá”, comentó el exjugador de Tigres.

De igual forma, el francés dijo “mi sueño también era jugar acá, pero no se pudo, tenía un pie y medio aquí en Boca, pero no se pudo”.

“Un sueño hecho realidad” 🤩⚽️



André-Pierre Gignac, ex delantero de la selección francesa, asistió a la Bombonera y pasó por El Canal de Boca, donde confesó su amor por el Xeneize 💙💛💙



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André-Pierre Gignac compara a Boca Juniors con el Olympique Marsella

Antes de venir a México para convertirse en una leyenda de Tigres, André-Pierre Gignac era jugador del Olympique Marsella, equipo al que comparó con Boca Juniors y reveló las similitudes que hay entre el conjunto argentino y la institución francesa.

“Yo siempre lo comparé un poco (a Boca Juniors) con el Marsella, porque es el mismo ambiente, son las mismas extremidades, cuando todo va bien es increíble y cuando todo va mal es complicado. Pero es un club con mucha presión y eso es lo bonito del futbol”, platicó el Bomboro.

A pesar de que la mayor parte de su carrera y sus mejores momentos los paso con Tigres, el delantero francés no mencionó a la institución de San Nicolás de los Garza. André-Pierre Gignac no tuvo la despedida que merecía tras salir del conjunto universitario.

“Desde chiquito teníamos la bandera de Boca en Marsella” 😍💙💛💙



André-Pierre Gignac estuvo en la Bombonera, pasó por El Canal de Boca y habló de su cariño por el Xeneize ⚽️🏟️



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André-Pierre Gignac aún no anuncia su retiro del futbol profesional

André-Pierre Gignac puso punto final a su etapa con los Tigres después de más de una década en el conjunto de San Nicolás de los Garza, en la que levantó diversos títulos tanto en el futbol mexicano como a nivel internacional.

Sin embargo, el delantero francés aún no anuncia el final de su carrera profesional y será decisión de él mismo si firmar con otro club o terminar con su historia como futbolista.

Aunque aún no hay rumores de que algún equipo este interesado en los servicios de André-Pierre Gignac, el Bomboro sigue disfrutando de viajes y tiempo con su familia fuera del campo de juego antes de tomar una importante decisión su carrera.

DCO