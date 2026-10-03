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El OSO del Tala Rangel que le cuesta a México un gol ante Estados Unidos (VIDEO)

Un error del ‘Tala’ Rangel derivó que Estados Unidos abriera el marcador contra la Selección Mexicana en el partido amistoso con sede en Glendale, Arizona

Estados Unidos aprovechó un error del 'Tala' Rangel para ponerse al frente ante México.
Estados Unidos aprovechó un error del 'Tala' Rangel para ponerse al frente ante México. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

Un error de Raúl ‘Tala’ Rangel, portero de Chivas, le costó a México recibir el primer gol del partido amistoso contra Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, sede del tercer juego del Tricolor en la era Márquez.

Julian Hall aprovechó un rechace del ‘Tala’ para poner al frente al equipo de las barras en las estrellas, luego de que el guardameta tapatío desvió con el pie un centro raso desde la banda.

Parecía que el ‘Tala’ Rangel podía haberse quedado con el esférico si se lanzaba sobre el mismo. Pero el cancerbero de Chivas utilizó su pie y dejó el balón a la deriva, lo que dejó la puerta abierta para que el delantero del New York Red Bulls abriera la pizarra.

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EVG

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