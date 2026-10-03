Argentina golea sin piedad a Burkina Faso previo al partido de despedida de Leo Messi

Argentina está a días de despedir a una de sus máximas leyendas en la historia, pero antes de eso golearon a Burkina Faso 7-0 en la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires para sumar su segunda victoria consecutiva en esta fecha FIFA.

La Albiceleste cerraron el compromiso desde el primer tiempo después de marcar cinco tantos en 45 minutos. El primero fue de Lautaro Martínez a los 4 minutos de juego. El Toro falló la pena máxima pero aprovechó el rebote del arquero para abrir el tablero.