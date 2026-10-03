¡Otra vez el Tala Rangel! México es humillado por culpa del portero de Chivas; dos osos que no se olvidarán

El Tala Rangel cometió garrafales errores en el amistoso entre México y Estados Unidos.

Raúl ‘Tala’ Rangel se equivocó por partida doble en el amistoso entre la Selección Mexicana y Estados Unidos, pues aunado a su error en el primer gol en contra, en el segundo su colaboración fue todavía más grave.

El guardameta de las Chivas se equivocó en su afán de salir jugando y le dio el balón a Cavan Sullivan, quien aprovechó la ocasión para definir con un disparo de zurda fuera del área con el marco desguarnecido.

🚨 ¿PERO QUÉ HICISTE, TALA? 😩❌ ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! 🫠🇺🇸 Terrible error del arquero mexicano que le regala el 2-0 al Team USA 😤



🇺🇸 Estados Unidos vs México 🇲🇽#LaEraDeRafa



Nueva ilusión en la casa de nuestra Selección Mexicana por @micanalcinco, canal disponible en @vix pic.twitter.com/xqSl7SSaxY — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 4, 2026

El tanto de Cavan Sullivan significó el 2-0 en contra para la Selección Mexicana, que llegó al amistoso ante Estados Unidos con la misión de ganar su primer juego bajo la dirección técnica de Rafa Márquez.

EVG