¡Otra vez el Tala Rangel! México es humillado por culpa del portero de Chivas; dos osos que no se olvidarán

Raúl ‘Tala’ Rangel se equivocó por partida doble en el amistoso entre la Selección Mexicana y Estados Unidos, pues aunado a su error en el primer gol en contra, en el segundo su colaboración fue todavía más grave.
El guardameta de las Chivas se equivocó en su afán de salir jugando y le dio el balón a Cavan Sullivan, quien aprovechó la ocasión para definir con un disparo de zurda fuera del área con el marco desguarnecido.
El tanto de Cavan Sullivan significó el 2-0 en contra para la Selección Mexicana, que llegó al amistoso ante Estados Unidos con la misión de ganar su primer juego bajo la dirección técnica de Rafa Márquez.
EVG
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