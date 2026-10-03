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¡Otra vez el Tala Rangel! México es humillado por culpa del portero de Chivas; dos osos que no se olvidarán

El Tala Rangel, portero de Chivas, cometió garrafales errores en el amistoso entre México y Estados Unidos, principalmente en el segundo gol en contra del Tricolor

El Tala Rangel cometió garrafales errores en el amistoso entre México y Estados Unidos.
El Tala Rangel cometió garrafales errores en el amistoso entre México y Estados Unidos. Foto: Especial
Por:
Enrique Villanueva

Raúl ‘Tala’ Rangel se equivocó por partida doble en el amistoso entre la Selección Mexicana y Estados Unidos, pues aunado a su error en el primer gol en contra, en el segundo su colaboración fue todavía más grave.

El guardameta de las Chivas se equivocó en su afán de salir jugando y le dio el balón a Cavan Sullivan, quien aprovechó la ocasión para definir con un disparo de zurda fuera del área con el marco desguarnecido.

El tanto de Cavan Sullivan significó el 2-0 en contra para la Selección Mexicana, que llegó al amistoso ante Estados Unidos con la misión de ganar su primer juego bajo la dirección técnica de Rafa Márquez.

EVG

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