Barcelona remonta ante Galatasaray para llegar a 10 victorias en la temporada y seguir invicto en Champions League

Barcelona se metió a la cancha del Galatasaray en Turquía para la segunda jornada de la Champions League, compromiso que inició perdiendo el equipo de Hansi Flick, pero gracias a las individualidades de sus jugadores lograron darle la vuelta al marcador para sumar su segunda victoria en la campaña de la Liga de Campeones.

El tablero se abrió al minuto 28 de juego cuando el equipo local le hizo daño al Barcelona con un contragolpe. Aleksey Batrakov recibió la esférica desde la banda izquierda por parte de Rafael Leao, con una definición de primera intención y con ayuda de un desvío de la defensa, terminó marcando el primer tanto del cotejo.

El Galatasaray sorprendió al minuto 36 al conseguir su segundo tanto desde un tiro de esquina, pero un fuera de lugar de Baris Alper Yilmaz invalidó la acción de los locales. El conjunto culé supo sobreponerse y a dos minutos de llegar a los 45′ reglamentarios, Joao Cancelo, dentro del área, logró marcar el empate para los visitantes.

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Hansi Flick tuvo una charla con sus jugadores en el medio tiempo y el equipo español salió en una mejor versión en busca de la victoria. Primero fue Lamine Yamal, quien mandó un servicio al corazón del área, donde apareció Fermín López para empujar la pelota con la cabeza.

Tres minutos después, al 53′, Anthony Gordon, a escasos metros del portero, remató al primer poste de la cabaña rival y logró el tercer gol de los blaugranas, a pase de Lamine Yamal.

Karim Adeyemi fue el encargado de cerrar el marcador del partido. El delantero alemán aprovechó el error de la defensa del Galatasaray para sacar un remate de volea con su pierna derecha y colocar la número cinco al poste más lejano del arquero rival.

El Barcelona llega a diez victorias en la temporada de forma consecutiva. El equipo de Hansi Flick ha ganado todos los partidos que ha disputado en esta campaña y ya tienen 43 goles acumulados en las dos competiciones que están disputando, LaLiga y la Champions League.

Se viene un calendario apretado para los blaugranas, su siguiente cotejo será ante el Real Betis en La Cartuja el 17 de octubre, tres días después visitarán el Parque de los Príncipes para verse las caras con el PSG en la Champions League y el 25 del mismo mes tienen el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou.

DCO