Vinícius Júnior agrede a un jugador en LaLiga y peligra su participación en el Clásico de España ante el Barcelona

Vinícius Júnior se fue expulsado en el duelo ante Villarreal en LaLiga de España

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior fue expulsado con una tarjeta roja directa el sábado por tirar del pelo a un jugador del Villarreal en su partido de LaLiga.

Vinícius estaba celebrando tras marcar para el Madrid cuando el árbitro Isidro Díaz de Mera fue avisado por el asistente de video para revisar las acciones previas a su gol.

🇪🇸⚪️ LA MALA SUERTE DE VINICIUS JUNIOR ❌



Gol ANULADO al Real Madrid ante Villarreal por FALTA PREVIApic.twitter.com/neetZgkdq6 https://t.co/kUaR9xkMZr — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 10, 2026

El árbitro anuló el gol y mostró una tarjeta roja a Vinícius por haber tirado con fuerza del cabello de Nathan Saliba, del Villarreal, cuando ambos esprintaban por el campo. El Real Madrid se quedó 10 hombres a partir del minuto 73 y se sostuvo para ganar 1-0.

Vinícius había entrado como suplente en la segunda parte poco antes de que Yan Diamonde adelantara al conjunto merengue. Cuando creyó que había ampliado la ventaja, el técnico del Madrid, Jose Mourinho, corrió para sumarse a la celebración con sus jugadores.

Pero instantes después, Vinícius quedó furioso por la decisión del árbitro. Le gritó a Díaz de Mera mientras sus compañeros intentaban calmarlo cuando abandonaba el campo.

🟥 UNBELIEVABLE DRAMA! VINÍCIUS JÚNIOR HAS HIS GOAL DISALLOWED AND IS SHOWN A STRAIGHT RED CARD FOR PULLING AN OPPONENT'S HAIR! SENT OFF IN ABSOLUTE DISBEHELIEF! pic.twitter.com/KgAood1m9D — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2026

El Real Madrid visita al Barcelona dentro de dos jornadas

El próximo 25 de octubre el Real Madrid se enfrenta al Barcelona en el Clásico de España, duelo que se realiza en el estadio Spotify Camp Nou y en donde Vinícius Júnior podría no jugar.

Primero LaLiga debe revelar la sanción que tendrá Vini Jr., pues de eso depende si puede o no jugar ante el conjunto culé. Si Jose Mourinho no puede tener al delantero brasileño, será una dura baja para los de la capital española, que arrancaron la campaña con seis victorias y dos derrotas.

Por otro lado, el Futbol Club Barcelona es el único equipo de LaLiga con el pleno de victorias. Al mando de Hansi Flick han logrado ocho triunfos para 24 puntos y ser líderes absolutos de la competencia.

aar