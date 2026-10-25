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El llanto de Memo Ochoa en su inolvidable discurso con el América que le dará la vuelta al mundo (VIDEO)

Memo Ochoa no contuvo la emoción durante las palabras que dijo en el Estadio Azteca durante el homenaje que el América le hizo en el partido contra el Pachuca

Memo Ochoa dijo unas emotivas palabras en el homenaje que le rindió el América.
Memo Ochoa dijo unas emotivas palabras en el homenaje que le rindió el América. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

Memo Ochoa dedicó unas emotivas palabras a la afición del América al medio tiempo del partido contra el Pachuca en el Estadio Azteca, donde recibió un homenaje de parte de la afición de las Águilas. El llanto se apoderó del exportero tapatío.

“Es difícil encontrar las palabras con tanto cariño y aprecio. Quiero primero agradecer a una persona muy importante, sin él nada de esto hubiera pasado, Emilio (Azcárraga), muchas gracias, gracias siempre”, comenzó su emotivo discurso el exguardameta jalisciense.

“Gracias porque este detalle y este momento lo llevaré siempre en el corazón. Agradecer a mis papás, que están allá arriba, que gracias a ellos estoy aquí, a mi papá y a mi mamá que me inscribieron en la escuelita del América y que hicieron que esta historia sea posible”, agregó un conmovido Memo Ochoa en el centro del césped del Estadio Azteca.

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EVG

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