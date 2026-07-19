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Lluvia de medallas para México en una exitosa Copa de Clavados en Zapopan

La delegación nacional obtuvo 10 medallas en la Copa México de Clavados en Zapopan, certamen que significó la última prueba antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo

Las hermanas Lia y Mia Cueva ganaron el oro en trampolín 3m sincronizados en la Copa México de Clavados 2026.
Las hermanas Lia y Mia Cueva ganaron el oro en trampolín 3m sincronizados en la Copa México de Clavados 2026. Foto: X @conadeoficial
Por:
Claudia Ruiz

Con un saldo sobresaliente de 10 preseas, 3 de oro, 4 de plata y 3 de bronce, el equipo mexicano de clavados cerró con éxito su participación en la Copa México, certamen que reunió a saltadores de cerca de una decena de países y consolidó el gran momento que vive esta disciplina en el país.

El Complejo Acuático Metropolitano de Zapopan vibró con el apoyo de la afición local. Las tribunas se llenaron de banderas tricolores y cánticos para cobijar tanto a las figuras consagradas del equipo nacional poseedoras de medallas olímpicas y mundiales como a las nuevas promesas del deporte.

Fogueo juvenil y antesala a Centroamericanos

El torneo sirvió como escenario ideal para el debut y proyección de nuevos talentos, algunos de los cuales continúan su preparación rumbo al próximo Campeonato Mundial Juvenil en Rijeka, Croacia.

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Asimismo, la justa significó la despedida ante su público de la selección nacional que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. De cara a la cita regional, el combinado azteca buscará mantener el liderato de la zona, a pesar de confirmarse que las pruebas de plataforma de 10 metros sincronizados femenil y las dos modalidades de clavados mixtos no se llevarán a cabo por no cumplir con el quórum mínimo de cinco países inscritos.

Balance Final de Medallas para México

  • Oros: 3
  • Platas: 4
  • Bronces: 3
  • Total: 10 preseas

Medallero de México – Copa México de Clavados en Zapopan

  • Oro Osmar Olvera y Juan Celaya, trampolín 3m sincronizados varonil
  • Oro Lia Cueva y Mia Cueva, trampolín 3m sincronizados femenil
  • Oro Randal Willars y Kevin Berlín, plataforma 10m sincronizados varonil
  • Plata Gaby Agundez y Alejandra Estudillo, plataforma 10m sincronizados femenil
  • Plata Equipos mixto: Alejandra Estudillo, Randal Willars, Aranza Vázquez, Juan Celaya
  • Plata Suri Cueva, plataforma 10m individual femenil
  • Plata Randal Willars, plataforma 10m individual varonil
  • Bronce Kenny Zamudio, plataforma 10m individual varonil
  • Bronce Adriana Jiménez y Suri Cueva, plataforma 10m sincronizados femenil
  • Bronce Samantha Jiménez, plataforma 10m femenil

Respaldo internacional y una nueva era directiva

El certamen contó con el aval y la presencia de autoridades de la World Aquatics y jueces internacionales, quienes supervisaron el nivel técnico de la competencia.

La organización y logística del evento estuvo a cargo del medallista olímpico Fernando Platas, actual titular de Aquatics México, en coordinación con el CODE Jalisco y la Conade. El desarrollo impecable del torneo, bajo estándares internacionales, marca el inicio de una nueva etapa de gestión en los deportes acuáticos del país.

El éxito organizativo de este evento continuará con las Copas del Mundo de la World Aquatics para los años 2027 y 2028.

EVG

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