Lluvia de medallas para México en una exitosa Copa de Clavados en Zapopan

Las hermanas Lia y Mia Cueva ganaron el oro en trampolín 3m sincronizados en la Copa México de Clavados 2026.

Con un saldo sobresaliente de 10 preseas, 3 de oro, 4 de plata y 3 de bronce, el equipo mexicano de clavados cerró con éxito su participación en la Copa México, certamen que reunió a saltadores de cerca de una decena de países y consolidó el gran momento que vive esta disciplina en el país.

El Complejo Acuático Metropolitano de Zapopan vibró con el apoyo de la afición local. Las tribunas se llenaron de banderas tricolores y cánticos para cobijar tanto a las figuras consagradas del equipo nacional poseedoras de medallas olímpicas y mundiales como a las nuevas promesas del deporte.

🏊 México cerró con éxito la Copa México de Clavados al conquistar 10 medallas en el Complejo Acuático de Zapopan. El evento cumplió con los estándares internacionales de organización, bajo la dirección de Fernando Platas, presidente de Aquatics México, quien hizo un balance… pic.twitter.com/qG6dOVQ7Mz — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 20, 2026

Fogueo juvenil y antesala a Centroamericanos

El torneo sirvió como escenario ideal para el debut y proyección de nuevos talentos, algunos de los cuales continúan su preparación rumbo al próximo Campeonato Mundial Juvenil en Rijeka, Croacia.

Asimismo, la justa significó la despedida ante su público de la selección nacional que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. De cara a la cita regional, el combinado azteca buscará mantener el liderato de la zona, a pesar de confirmarse que las pruebas de plataforma de 10 metros sincronizados femenil y las dos modalidades de clavados mixtos no se llevarán a cabo por no cumplir con el quórum mínimo de cinco países inscritos.

Balance Final de Medallas para México

Oros: 3

Platas: 4

Bronces: 3

Total: 10 preseas

#Clavados 🏊‍♀️🔥 Con el ánimo al máximo, así fue la presentación de la olímpica Alejandra Estudillo en la final de la plataforma de 10 metros femenil, prueba con la que concluye la Copa México en Zapopan, Jalisco. 🇲🇽



Además de su preparación en la alberca, la clavadista ha… pic.twitter.com/K2Qapgpmwn — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 20, 2026

Medallero de México – Copa México de Clavados en Zapopan

Oro Osmar Olvera y Juan Celaya, trampolín 3m sincronizados varonil

Oro Lia Cueva y Mia Cueva, trampolín 3m sincronizados femenil

Oro Randal Willars y Kevin Berlín, plataforma 10m sincronizados varonil

Plata Gaby Agundez y Alejandra Estudillo, plataforma 10m sincronizados femenil

Plata Equipos mixto: Alejandra Estudillo, Randal Willars, Aranza Vázquez, Juan Celaya

Plata Suri Cueva, plataforma 10m individual femenil

Plata Randal Willars, plataforma 10m individual varonil

Bronce Kenny Zamudio, plataforma 10m individual varonil

Bronce Adriana Jiménez y Suri Cueva, plataforma 10m sincronizados femenil

Bronce Samantha Jiménez, plataforma 10m femenil

Respaldo internacional y una nueva era directiva

El certamen contó con el aval y la presencia de autoridades de la World Aquatics y jueces internacionales, quienes supervisaron el nivel técnico de la competencia.

La organización y logística del evento estuvo a cargo del medallista olímpico Fernando Platas, actual titular de Aquatics México, en coordinación con el CODE Jalisco y la Conade. El desarrollo impecable del torneo, bajo estándares internacionales, marca el inicio de una nueva etapa de gestión en los deportes acuáticos del país.

El éxito organizativo de este evento continuará con las Copas del Mundo de la World Aquatics para los años 2027 y 2028.

EVG