Rays vs Brewers: Dónde ver EN VIVO y GRATIS en México el Juego 4 de la Serie Mundial 2026

Tropicana Field recibe el Juego 4 de la Serie Mundial 2026 entre Rays y Brewers.

Tropicana Field recibe este martes 27 de octubre el Juego 4 de la Serie Mundial 2026 entre los Rays y los Brewers, partido en el que todo parece indicar que los de Milwaukee con la posibilidad de coronarse por primera vez en su historia en el beisbol de Grandes Ligas, pues van 3-0 arriba sobre Tampa Bay.

Los Cerveceros estarían ante la posibilidad de terminar el Clásico de Otoño en el cuarto episodio y conseguir otra barrida, luego de la que le propinaron a Los Angeles Dodgers en la final de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

JACKSON CHOURIO IS 4-FOR-4

HE HAS TWO HITS THIS INNING



IT'S 10-0 BREWERS 😱 pic.twitter.com/A39hkGwYGd — MLB (@MLB) October 27, 2026

Las Mantarrayas necesitarían la victoria forzosamente para por lo menos alargar al quinto duelo la Serie Mundial 2026, en la que intentarán ser el primer equipo de la historia en Grandes Ligas en revertir un 3-0 en el Clásico de Otoño.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Juego 4 de la Serie Mundial 2026?

El Juego 4 de la Serie Mundial 2026 entre Rays y Brewers se jugará este martes 27 de octubre, en Tropicana Field, estadio ubicado en San Petersburgo, Florida, Estados Unidos. El partido comenzará a las 18:00 horas y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, ESPN, Disney+ y FOX.

Fecha : Martes 27 de octubre

Hora : 18:00

Estadio : Tropicana Field

Transmisión: Canal 5, ESPN, FOX y Disney+

CAN YOU BELIEVE THIS TEAM? pic.twitter.com/bBAUkWNGIE — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 27, 2026

Brewers, a las puertas de su primer anillo de Serie Mundial

Los Milwaukee Brewers podrían coronarse en la segunda Serie Mundial de MLB que disputan en su historia, la primera desde 1982.

La suerte no acompañó a los Cerveceros hace 44 años, cuando sucumbieron a manos de los St. Louis Cardinals tras siete encuentros.

Los Brewers podrían acabar con el sueño de los Rays de conquistar su primera Serie Mundial, pues perdieron en sus anteriores dos apariciones al ser derrotados por los Philadelphia Phillies y Los Angeles Dodgers en las temporadas de 2008 y 2020, de manera respectiva.

Milwaukee fue el mejor equipo de la temporada regular y el único que superó la barrera de los 100 triunfos al conseguir 103 victorias, a cambio de 59 derrotas.

Tampa Bay fue la mejor novena de la Liga Americana con un saldo de 98 partidos ganados y 64 perdidos.

EVG