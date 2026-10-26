¿De dónde es Charlyn Corral? Edad, equipos, padres ...

Charlyn Corral pone el alto el futbol femenil mexicano, pues este 26 e octubre recibió el Balón de Oro 2026 por ser la mejor delantera a nivel mundial, convirtiéndola en la primera mexicana en recibir este premio.

Charlyn Corral cuenta con una larga trayectoria dentro del futbol femenil profesional, y su determinación, destreza, agilidad y rendimiento en la cancha la han llevado a recibir grandes premios, sumando ahora el Balón de Oro.

Durante su discurso al recibir el Balón de Oro, Charlyn dijo que se siente orgullosa por el camino que está tomando el futbol femenil mexicano, y reconoció su trayectoria de más de 20 años.

“Hoy me doy cuenta que el trabajo, que la disciplina, que el esfuerzo, han valido la pena. Creo que cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena” dijo la delantera mexicana.

"Es un momento que he peleado mucho" 🇲🇽❤️



EL ORGULLO DE MÉXICO. CHARLYN CORRAL, LA MEJOR DELANTERA DEL AÑO #ballondor pic.twitter.com/fro1wPrnSA — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Todo sobre Charlyn Corral

Verónica Charlyn Corral Ang nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México, por lo que actualmente tiene 35 años de edad. Mide 1.60 metros, pesa 53 kilogramos, y dio inicio a su carrera deportiva desde los 5 años.

Junto a su hermano, George Corral, Charlyn comenzó a formarse como futbolista en la escuela de Pumas, y con el paso de los años logró destacar como futbolista, incluyendo campeonatos olímpicos:

Olimpiada Nacional Sub-12 de 2002, en donde fue líder de goleo al igual que en 2003

Olimpiada Nacional Sub-14 de 2004

Olimpiada Nacional Sub-14 de 2005

Olimpiada Nacional Sub-17 en 2006

Charlyn Corral comenzó su carrera como futbolista profesional en 2014, cuando fue fichada por el Merilappi United por cinco meses. Para 2015 fue fichada por el Levante UD Futbol Femenil, y desde entonces ha destacado por su entrega en la cancha.

Los equipos en los que ha estado Charlyn Corral son los siguiente:

Louisville Cardinals

Merilappi United

Levante U.D.

Atlético de Madrid

Club Pachuca

Además, comenzó a ser parte de la Selección Mexicana desde el 2006, cuando fue convocada por primera vez con tan solo 13 años de edad.

Tan solo un año después, logró marcar sus primeros dos goles en la selección mayor durante la segunda jornada de los Juegos Panamericanos 2007.

Además del Balón de Oro de este 2026, Charlyn Corral ha recibido distintos reconocimientos desde el 2002 de manera individual, pues desde sus inicios ha destacado como máxima goleadora y mejor jugadora.

En cuanto a su familia, Charlyn Corral cada año comparte una fotografía de sus cumpleaños junto a su padre, Jorge Roberto Corral; su madre, Verónica; y su hermano, George.

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