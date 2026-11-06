¡HORRIBLE! Atlético San Luis vs Juárez es suspendido tres veces por un apagón en el Estadio Libertad Financiera

El Estadio Libertad Financiera fue abierto para el partido entre el Atlético de San Luis y Juárez, pero el recinto no está en su mejor día, ya que lleva tres apagones en el primer tiempo, razón por la que se tuvo que suspender el compromiso durante unos minutos por esta situación.

Afortunadamente los encargados del sonido local no perdieron la electricidad y pusieron un poco de música para que la afición no perdiera el ánimo, pero estos problemas afectan a los futbolistas que ya traían el ritmo de juego y el apagón se los cortó sin piedad.

¡Otra vez hay apagón! 😱 Se vuelve a ir la luz en el estadio del Atlético de San Luis 💡 #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/4jiCQtLFdV — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 7, 2026

¿Cuál fue la razón de los múltiples apagones en el San Luis vs Juárez?

La afición que asistió al Estadio Libertad Financiera se llevó la gran sorpresa cuando la luz se fue en el recinto, aunque aprovecharon para echar fiesta en las gradas con las luces de sus celulares y sus vasos en la mano.

En la transmisión del encuentro comentaron que la falla fue en un fusible de la luz y que la iban a cambiar en el medio tiempo, así que se espera que el resto del encuentro se pueda jugar sin problema en la cancha del Estadio Libertad Financiera.

Son pocas las veces que un apagón detiene un partido de la Liga MX, pero de las primeras veces que ocurre en cuatro ocasiones en un solo partido, así que este incidente quedará para la historia del futbol mexicano.

DCO