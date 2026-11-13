¿Rafael Márquez se va de la Selección Mexicana si pierde contra Jamaica? Esto se sabe al momento

El proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana podría terminar rápidamente si el entrenador fracasa ante Jamaica en la Nations League de la Concacaf, o al menos eso dicen los reportes de medios nacionales. El estratega del Tricolor corre gran riesgo en caso de no tener los resultados esperados en la serie que da el pase al Final Four del torneo.

Rafael Márquez debutó en la Selección Mexicana la Fecha FIFA pasada, pero no logró ganar un solo partido y no dejó las mejores sensaciones. Empató dos partidos y perdió dos, incluyendo una penosa actuación de 3-0 ante Estados Unidos. Por ello, desde las cúpulas del poder del futbol mexicano los juegos ante Jamaica pueden definir si Márquez se queda o se va del Tricolor.

Rafael Márquez en conferencia de prensa antes de un partido de la Selección Mexicana ı Foto: Especial

“Yo hablaba con alguien que está muy conectado con los altos mandos y con los dueños. Me dijo que hay tres escenarios. Uno en el que se juega bien, se avanza y habrá algunos meses de tranquilidad hasta la Copa Oro. El otro escenario es que se avance, no se juegue bien y todos los medios critiquen todo pero se avanzó. El escenario tres y me lo puso con una señal de fuego es a la hoguera”, reveló el periodista de ESPN, John Sutcliffe.

De acuerdo con la información revelada por el comunicador hay tres posibles caminos para Rafael Márquez. El primero es que si vence a Jamaica en cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y logra su pase al Final Four, seguirá al frente de la Selección Mexicana hasta que llegue la Copa Oro. El segundo escenario tiene el mismo fin, aunque se juegue mal.

Partido ante Jamaica, clave en el futuro de Márquez en el Tri

Y el tercer rumbo es el catastrófico, pues en caso de perder se dio a entender que el exdefensor del Futbol Club Barcelona podría ir a la hoguera, lo que se puede traducir como que su cargo como estratega nacional corre riesgo. De esta manera es que un fracaso ante Jamaica puede condenar a Márquez, incluso dueños en la Liga MX piensan lo mismo.

El timonel, en el entrenamiento de la semana pasada de la selección. ı Foto: Mexsport

“Hay dueños que piensan que si no se avanza contra Jamaica, le costaría la chamba a Rafa. Hay que recordar que hay una gran diferencia entre ser empleado, jefe, director, CEO y dueño. Yo sí creo que para que este proceso continúe es obligatorio para Rafa eliminar a Jamaica”, agregó el reportero.

La Selección Mexicana se enfrenta a Jamaica el 14 y 17 de noviembre en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El cotejo de ida es en Kingston, la casa de los reggae boyz y la vuelta es en territorio nacional, en el Estadio BBVA de Monterrey, hogar de Rayados.

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