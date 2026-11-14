Grecia Quiroz reconoce a autoridades federales tras captura de miembro del CJNG por caso Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, reconoció al gobierno de México por la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Diego”, o “Mike”, presunto integrante de “Los Rs”, una célula criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionada con el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

En su cuenta de Facebook, la alcaldesa recordó la detención de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2″, presunto líder de “Los Rs”, ocurrida el pasado 8 de noviembre, y consideró que ambas capturas “son avances importantes en la investigación”. En particular, agradeció al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Confío en que estas detenciones nos acerquen a lo más importante: saber quién dio la orden de asesinar a Carlos Manzo. Ese es el paso que verdaderamente permitirá que haya justicia plena”, sostuvo la edil.

Quiroz García aseguró que mantendrá la exigencia de justicia para esclarecer el homicidio de su esposo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio de Uruapan.

“Vamos a seguir exigiendo con firmeza y sin descanso que se llegue hasta el final. Uruapan, Michoacán y México merecen la verdad y Carlos merece justicia”, aseveró.

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cehr