Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 17 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y A por lo que se agiliza la salida de trenes desde las terminales para atender la demanda.



Las Líneas 3, 12 y B registran afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera.… pic.twitter.com/kXxBOgxeCJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 17, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Línea B va muy lenta y haciendo base en cada estación”

“Agilicen la movilidad de la línea B. Haciendo base 15 minutos en Ecatepec”

“Más de 5 minutos en salir el metro de la línea b dirección Buenavista”

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 8 llena hasta el tope en varias estaciones”

“Terminal Constitución L8 completamente llena, gente en escaleras, torniquetes y andenes”

“No avanza de Acatitla”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 7

Línea 2

Línea 1

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