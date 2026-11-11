¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 11 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 11 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

TE RECOMENDAMOS:
Protesta de repartidores por aplicación en la Ciudad de México.
Y otras marchas y bloqueos

Repartidores por aplicación y trabajadores de la UAM protestan en CDMX HOY 11 de noviembre

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “Línea B va muy lenta y haciendo base en cada estación”
  • “Agilicen la movilidad de la línea B. Haciendo base 15 minutos en Ecatepec”
  • “Más de 5 minutos en salir el metro de la línea b dirección Buenavista”

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Línea 8 llena hasta el tope en varias estaciones”
  • “Terminal Constitución L8 completamente llena, gente en escaleras, torniquetes y andenes”
  • “No avanza de Acatitla”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea A
  • Línea 7
  • Línea 2
  • Línea 1

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Rodrigo posa junto a un cartel que alerta sobre el envenenamiento de perros, ayer.
Muertes de gatos, cacomixtles... en Xochimilco

Niega Corenadr conocer muerte de animales por veneno; la contradicen


Google Reviews