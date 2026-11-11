Metro CDMX HOY 11 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 11 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento: Continúa la afluencia de moderada a alta en las Líneas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A se agiliza la salida de los trenes desde las terminales.



Las Líneas 3, 8 y B registran afluencia alta, sin embargo se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.… pic.twitter.com/s34vFC60Gs — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

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Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Línea B va muy lenta y haciendo base en cada estación”

“Agilicen la movilidad de la línea B. Haciendo base 15 minutos en Ecatepec”

“Más de 5 minutos en salir el metro de la línea b dirección Buenavista”

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 8 llena hasta el tope en varias estaciones”

“Terminal Constitución L8 completamente llena, gente en escaleras, torniquetes y andenes”

“No avanza de Acatitla”

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 7

Línea 2

Línea 1

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