Homicidios en la CDMX caen a su nivel más bajo en 29 años, destaca Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que los delitos de alto impacto se redujeron de 135 a 52 hechos diarios en la capital.

La Ciudad de México registró el número más bajo de homicidios para un mes de octubre en los últimos 29 años. El informe mensual de seguridad de la capital confirmó una racha de cinco meses consecutivos de reducción en este ilícito, acumulando una disminución del 53 por ciento en comparación con 2019 y del 20 por ciento frente a 2024.

La incidencia de los delitos de alto impacto pasó de un promedio de 135 casos diarios en 2019 a 52 en el periodo actual. Esta baja equivale a 83 hechos delictivos menos cada día en las 16 alcaldías, beneficiando la seguridad pública de la ciudadanía.

En cuanto al robo de vehículos, la autoridad capitalina destacó una caída del 56 por ciento en los últimos dos años, además de evitar la mitad de los robos cometidos con violencia. Paralelamente, la Estrategia contra el Despojo logró la restitución o aseguramiento de 324 inmuebles en 88 días.

“En casi 30 años, nunca habíamos tenido un octubre con tan pocos homicidios. Y la reducción histórica significa algo sencillo, pero profundo: se salvan vidas”, sostuvo la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al explicar que los resultados responden a un plan de pacificación constante.

La SSC detuvo a 12 mil 836 personas por delitos de alto impacto, desarticuló 50 células criminales e incautó más de tres mil armas de fuego. ı Foto: Especial.

En materia de percepción ciudadana, la inseguridad bajó 9.8 puntos porcentuales en un año, según datos del INEGI. Además, se fortaleció la búsqueda de personas con un incremento del 64 por ciento en localizaciones durante octubre respecto a 2024.

La Fiscalía General de Justicia reportó avances contra la impunidad al judicializar 23 casos por fraudes de inversión e inmobiliarios que representan montos por 931 millones de pesos (MXN). Asimismo, el combate a la extorsión derivó en el cumplimiento de 139 órdenes de aprehensión.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los operativos permitieron detener a 12 mil 836 personas por delitos de alto impacto, la desarticulación de 50 células criminales y el decomiso de 3 mil 372 armas de fuego y más de dos toneladas de narcóticos.

Finalmente, la estrategia del gobierno capitalino mantendrá sus acciones basadas en ocho ejes de trabajo, entre los que destacan la atención a las causas sociales, el uso de inteligencia policial, la policía de proximidad y el enfoque de seguridad feminista en la capital.

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JVR