El contingente de mil 551 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) pospuso su salida de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, luego de que nueve de los 35 autobuses previstos para el traslado no llegaron al punto de partida.

La delegación decidió no viajar por separado, por lo que las primeras unidades que habían iniciado el recorrido regresaron y el contingente prevé reanudar su salida este domingo al mediodía, de acuerdo con fuentes cercanas al movimiento.

Desde las 14:00 horas del sábado 28 de noviembre comenzaron a abordar los autobuses mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes zapatistas. Para las 20:00 horas, 24 unidades ya estaban ocupadas, mientras alrededor de 300 personas permanecían a la espera de abordar los nueve vehículos restantes.

El traslado forma parte de la denominada Gira por la Vida, mediante la cual los zapatistas buscan llegar a la capital del país para reunirse con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, además de participar en actividades conmemorativas por los 33 años del levantamiento armado de 1994.

Hace unos meses, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que una delegación de más de mil 500 integrantes permanecería en la Ciudad de México durante diciembre y la primera semana de enero, con el propósito de escuchar, en encuentros privados, los testimonios de familiares de personas desaparecidas.

La iniciativa se enmarca en la crisis de desapariciones que enfrenta México, donde más de 130 mil personas permanecen sin ser localizadas, y busca expresar solidaridad y acompañamiento a quienes mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

El movimiento zapatista relacionó esta convocatoria con la solidaridad que recibió tras el levantamiento armado de 1994, cuando diversos sectores de la sociedad civil exigieron un alto al fuego y respaldaron la apertura de un proceso de diálogo.

Ahora, a más de tres décadas de aquel acontecimiento, el EZLN busca corresponder a ese respaldo mediante la escucha y el acompañamiento a las familias que buscan a sus desaparecidos.

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FGR