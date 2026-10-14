Acciones Grupo Televisa suben tras acuerdo para comprar AT&T México

Las acciones de Grupo Televisa subieron después de que anunció en la víspera un acuerdo con Fintech Holdings para adquirir el negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México por dos mil millones de dólares.

Los títulos de Grupo Televisa que opera la mayor cadena de televisión del país y ofrece servicios de cable, internet y televisión satelital, se negociaban en 8.49 pesos, con una ganancia del 4.8 por ciento poco después de la apertura, el mejor desempeño en la bolsa local.

La transacción dará al consorcio acceso al segundo mayor operador móvil de México, si bien aún está sujeta a autorizaciones regulatorias, dijo la empresa el martes en un comunicado.

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Las acciones de Grupo Televisa dejaron de formar parte de la muestra del S&P/BMV IPC, el principal índice bursátil mexicano, tras su más reciente rebalanceo semestral, que entró en vigencia a finales de septiembre.

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FGR