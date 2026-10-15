Entregan más de 2 mil becas en Tijuana para contener deserción escolar y presión migratoria

En un escenario marcado por la alta movilidad demográfica y los desafíos de arraigo institucional en la frontera norte, el Ayuntamiento de Tijuana y la organización civil Fundación Fuente de Sabiduría formalizaron la entrega de 2,400 becas educativas a estudiantes de nivel básico y medio superior.

El programa busca funcionar como un mecanismo de contención frente a los índices de abandono escolar en polígonos vulnerables de la periferia fronteriza.

De acuerdo con indicadores de la Secretaría de Educación de Baja California y del INEGI, la entidad enfrenta retos estructurales en la retención de alumnos de bachillerato, con una tasa de abandono que promedia el 9.5% a nivel estatal. Sin embargo, en municipios con dinámicas metropolitanas y transfronterizas como Tijuana, este fenómeno se agudiza debido a factores socioeconómicos, la incorporación prematura de jóvenes al mercado laboral informal o maquilador, y el fenómeno de las familias en situación de movilidad.

Especialistas en demografía fronteriza señalan que el abandono escolar en ciudades vecinas con Estados Unidos no solo responde a carencias de ingresos, sino también a la falta de continuidad pedagógica para menores repatriados o estudiantes transnacionales—aquellos que operan entre los sistemas educativos de ambos países—. Ante esta realidad, los apoyos en especie y económicos directos buscan aliviar la presión financiera familiar durante el periodo de regreso a clases, reduciendo el costo de oportunidad de mantener a los menores dentro del sistema escolarizado.

Durante el encuentro en el Auditorio Municipal, el alcalde de la demarcación, Ismael Burgueño Ruiz, y el directivo de la asociación civil, Fernando Salgado Chávez, señalaron que la articulación de estos esquemas de coinversión social responde a la necesidad de complementar las políticas públicas locales mediante la participación ciudadana organizada.

Representantes del proyecto informaron que el esquema de apoyos contempla una ruta de expansión hacia zonas rurales y delegaciones con alta recepción de flujos migratorios en el Valle de Mexicali y Ensenada, orientando los esfuerzos a consolidar un padrón de beneficiarios que permita medir el impacto real de la retención escolar a mediano plazo en el norte del país.

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FGR