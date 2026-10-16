Sheinbaum hace llamado a la población a tomar precauciones ante el huracán Trudy

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil para tomar precauciones ante el huracán Trudy, que alcanzará la categoría 4 y se acercará a 65 kilómetros de las costas de Colima y Jalisco durante la madrugada del domingo como categoría 3; dicho sistema, en conjunto con el frente frío número 2 en el Golfo de México, provocará lluvias intensas en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

“Toda la costa del Pacífico, el Golfo de México, la Huasteca, Quintana Roo y una parte de Yucatán, para el alertamiento a toda la población, que estén pendientes de la comunicación de las áreas de Protección Civil; que si viven cerca de ríos, incluso de la costa, vayan mejor a los refugios. Está trabajando la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en coordinación con todos los gobernadores y gobernadoras, para poder alertar a la población y que tomen todas las precauciones a partir de hoy y todo el fin de semana”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que, además, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, visitará Ensenada y San Quintín en Baja California para atender el tema de las mil 500 viviendas que fueron afectadas por la tormenta tropical Rachel.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que el huracán Trudy presenta vientos de 220 kilómetros por hora y rachas de 270 km/h; se aproximará a las costas de Colima y Jalisco durante la madrugada del domingo y comenzará a alejarse como categoría 2 a partir del lunes y martes.

Detalló que la humedad impulsada por Trudy, en interacción con el frente frío número 2, activará lluvias intensas a puntualmente torrenciales en el Golfo de México y en la Huasteca, además de rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en Veracruz; por ello, reiteró el llamado a evitar cruzar ríos y arroyos crecidos y mantenerse actualizados con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Agregó que en Baja California Sur se registrarán lluvias y un descenso en las temperaturas durante el fin de semana debido a la presencia de Simon.

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