Sheinbaum hace llamado a la población a tomar precauciones ante el huracán Trudy

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil para tomar precauciones ante el huracán Trudy, que alcanzará la categoría 4 y se acercará a 65 kilómetros de las costas de Colima y Jalisco durante la madrugada del domingo como categoría 3; dicho sistema, en conjunto con el frente frío número 2 en el Golfo de México, provocará lluvias intensas en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
“Toda la costa del Pacífico, el Golfo de México, la Huasteca, Quintana Roo y una parte de Yucatán, para el alertamiento a toda la población, que estén pendientes de la comunicación de las áreas de Protección Civil; que si viven cerca de ríos, incluso de la costa, vayan mejor a los refugios. Está trabajando la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en coordinación con todos los gobernadores y gobernadoras, para poder alertar a la población y que tomen todas las precauciones a partir de hoy y todo el fin de semana”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.
Informó que, además, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, visitará Ensenada y San Quintín en Baja California para atender el tema de las mil 500 viviendas que fueron afectadas por la tormenta tropical Rachel.
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El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que el huracán Trudy presenta vientos de 220 kilómetros por hora y rachas de 270 km/h; se aproximará a las costas de Colima y Jalisco durante la madrugada del domingo y comenzará a alejarse como categoría 2 a partir del lunes y martes.
Detalló que la humedad impulsada por Trudy, en interacción con el frente frío número 2, activará lluvias intensas a puntualmente torrenciales en el Golfo de México y en la Huasteca, además de rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en Veracruz; por ello, reiteró el llamado a evitar cruzar ríos y arroyos crecidos y mantenerse actualizados con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
Agregó que en Baja California Sur se registrarán lluvias y un descenso en las temperaturas durante el fin de semana debido a la presencia de Simon.
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FGR