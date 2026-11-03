Beatriz Gutiérrez Müller recibió trato preferencial al tramitar nacionalidad española, denuncia reportaje

Reportaje exhibe cómo funcionarios ayudaron a destrabar trámite de nacionalidad española de Beatriz Gutiérrez Müller, pese a negativa de entregar documentos.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibió trato preferencial al momento de tramitar su nacionalidad española, según un reportaje del medio The Objective, que contrastó las condiciones en que resolvió su trámite frente a otros postulantes.

A través del reportaje titulado La mujer de López Obrador recibió un trato preferente para obtener la nacionalidad, el citado medio de comunicación presentó documentos que constatan cómo las autoridades pertinentes destrabaron el trámite solicitado por Gutiérrez Müller.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Así, The Objective presentó la copia de un documento del Consulado General de España en México, que pertenece a la solicitud de Gutiérrez Müller, en donde una nota de papel muestra la leyenda: “Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro ”.

Pese a la negativa de la esposa del expresidente a entregar este documento, el trámite avanzó, de forma que recibió el sello de “Documentación completa” el 30 de abril de 2025.

Documento muestra leyenda: "Esposa López Obrador" [...] No quiere traer copia fiel del libro". ı Foto: CORTESÍA The Objective

“Según las fuentes consulares consultadas, ante la negativa de la esposa del expresidente mexicano, fueron los propios funcionarios quienes realizaron las gestiones necesarias ante otras instituciones para conseguir la documentación”, se lee en el reportaje de The Objective.

En circunstancias normales, cualquier ciudadano que aspire a realizar este trámite debe presentar su documentación personalmente y en tiempo y forma si espera que su solicitud avance.

Para ejemplificar este punto, el medio de comunicación presenta una captura de pantalla de un trámite realizado por otro ciudadano, en donde se le pide explícitamente entregar sus documentos de forma presencial.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE insisten en que la diferencia fundamental radica en las gestiones efectuadas para completar el expediente de la esposa de López Obrador”, concluye el reportaje.

La relación de Gutiérrez Müller con España

Un recuento del mismo diario The Objective asegura Beatriz Gutiérrez Müller solicitó la nacionalidad española debido a que su abuelo y su padre contaban con ella.

Su abuelo, Agustín Gutiérrez Arias, nació en 1907 en la provincia de León, en España. Mientras que su padre, Juan José Gutiérrez Canet, quien nació en México, optó por la nacionalidad española en 2003.

🚨Beatriz Gutiérrez Müller habría recibido trato preferencial al solicitar la nacionalidad española.



De acuerdo con una investigación de @TheObjective_es, funcionarios del Consulado de España en México habrían gestionado documentos que la historiadora y esposa de AMLO se negó a… pic.twitter.com/h9KGcFGUrD — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2026

No obstante, no es la primera controversia que vincula a Gutiérrez Müller con España. A finales del año pasado, el medio ABC reportó que la esposa del expresidente se había instalado en un barrio de lujo en Madrid junto con sus hijos.

En ese momento, el citado medio aseguró de forma extraoficial tener conocimiento de que Beatriz Gutiérrez Müller estaba tramitando su nacionalidad española. El más reciente reportaje de The Objective lo confirmaría.

No obstante, en ese momento la esposa del expresidente negó que estuviera instalándose en Madrid, y que esto era parte de una campaña de calumnias.

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