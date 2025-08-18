No me he ido a vivir a ningún otro lado, afirma Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó haberse ido a una lujosa zona residencial en España junto con su hijo Jesús Ernesto, como lo publicó el diario español ABC, y denunció que se trata de una campaña para vilipendiar “a ya saben quién”.

En una carta difundida este lunes en sus redes, la historiadora se lanzó en contra del medio español al asegurar que forma parte de los “calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta”.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ı Foto: Cuartoscuro

“Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá [España] ni a ningún otro lado”, afirmó.

El diario ABC de España publicó el fin de semana que la escritora se mudó al barrio exclusivo de La Moraleja, en Madrid, España, junto con su hijo Jesús Ernesto, quien estudiará allá la universidad.

Sin embargo, dijo que su hijo tampoco se ha mudado a ese país e insistió en que estos señalamientos son porque la derecha “quiere vengarse de ya saben quién".

Gutiérrez Müller compartió que este fin de semana fue a visitar al expresidente López Obrador a su finca en Palenque.

“Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia”, añadió.

La esposa de López Obrador sostuvo que ella está dispuesta a defender hasta con su vida, si es necesario, su relación con él y a su hijo Jesús Ernesto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am