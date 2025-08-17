Beatriz Gutiérrez Müller tramita residencia en barrio de lujo en Madrid, reporta medio español

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estaría en proceso de obtener la ciudadanía española para residir en un exclusivo y “elitista” barrio en Madrid, España, según aseveraciones del medio de este país ABC.

En el artículo Beatriz Gutiérrez Müller: un verso sin rima con Sheimbaum (sic), el diario se refirió a reportes de la prensa mexicana sobre que la esposa del expresidente está tramitando la ciudadanía española, y aseguró que, de primera mano, ha corroborado la existencia de este trámite.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ı Foto: Cuartoscuro

“Gutiérrez Müller organiza su vida madrileña. Semanas atrás, su hijo Jesús Ernesto fue captado de vacaciones en Santander mientras que ella realiza gestiones para llevar adelante actividades de corte académico”, se lee en el artículo.

TE RECOMENDAMOS: No hay riesgo Erin se degrada a Huracán Categoría 3 y se aleja de costas mexicanas

A propósito, el texto critica la decisión de Gutiérrez Müller a causa de que, según el autor, ella fue la responsable de la decisión del Gobierno mexicano, en 2019, de exigir disculpas a España por los hechos ocurridos durante la colonización de nuestro país.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ı Foto: Cuartoscuro

“Tras empujar la relación bilateral [entre México y España] al punto más crítico de su historia reciente, Gutiérrez Müller no solo obtiene la nacionalidad sino que también [quiere] vivir en el país”, se lee en el artículo.

Así, según el autor del texto, Gutiérrez Müller impulsó esta petición después de que, al matrimoniarse con López Obrador y comenzar a vivir en Palacio Nacional, acentuara sus investigaciones sobre el choque civilizatorio entre los españoles y las comunidades prehispánicas en el siglo XVI.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ı Foto: Cuartoscuro

“Tras esas averiguaciones se produjo el envío de la carta de 2019 [en la que] el Gobierno mexicano reclamaba disculpas al Estado español. Y como la petición de perdón no llegó, López Obrador decretó una ‘pausa’ en las relaciones bilaterales. Una situación que se extiende hasta la actualidad”, escribe ABC.

El medio critica que, a los siete meses de haber iniciado este diferendo diplomático entre España y México, Gutiérrez Müller había comenzado los trámites para obtener la residencia en España.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior, explicó, “gracias a la ley de Memoria Democrática aprobada por Sánchez, para obtener su nacionalidad española, dado que sus abuelos tanto por vía materna como paterna tienen origen peninsular”.

Finalmente, el artículo de ABC acusa que “en el Gobierno mexicano no hay buena sintonía con Gutiérrez Müller”, y remarca que el caso de la esposa del exmandatario se suma a una lista de situaciones personales que han provocado roces al interior del partido.

Entre ellas, enlista las vacaciones de lujo en Tokio de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente López Obrador, así como los señalamientos de su hermano, José Ramón, de estar implicado en un caso de corrupción.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am